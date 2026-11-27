Schauspieler Heino Ferch darf am Samstag, 5. Dezember, als einer der prominenten Gäste auf der Couch von „Wetten, dass..?“ Platz nehmen. Zwar ist Ferch damit eigener Aussage nach bereits zum siebten Mal in der Show dabei - eine Premiere wird es dennoch: Erstmals trifft er auf Bill und Tom Kaulitz als neue Gastgeber der ZDF-Samstagabendshow. Gemeinsam mit seiner Serienkollegin Lili Epply stellt er den neuen ZDF-Sechsteiler „Die falsche Tochter“ vor. Vorab hat Ferch verraten, warum er die Wahl der Kaulitz-Brüder als neue Moderatoren „ziemlich clever“ fand.

Im Interview mit dem Nachrichtenportal „WEB.DE News“ erklärt Ferch: „Wie es der Zufall so wollte, hatte ich bereits zum Zeitpunkt des ersten 'Wetten, dass..?'-Relaunches vor fünf Jahren ein großes ZDF-Projekt zu promoten.“ Damals sei er gemeinsam mit Schauspielkollegin Svenja Jung bei Thomas Gottschalk zu Gast gewesen, um die Serie „Der Palast“ vorzustellen. „Jetzt arbeite ich erneut mit einer jungen Dame zusammen - und zwar wieder zum genau richtigen Zeitpunkt, um mit meiner 'falschen Tochter' Lili Epply bei 'Wetten, dass..?' aufzutreten und unseren Sechsteiler vorzustellen“, berichtet er.

„Den Griff zu den Tokio-Hotel-Jungs finde ich ziemlich clever“

Dem neuen Moderatoren-Duo aus Bill und Tom Kaulitz steht er positiv gegenüber: „Den Griff zu den Tokio-Hotel-Jungs finde ich ziemlich clever“, betont der 63-Jährige. Zwar polarisierten die Musiker, brächten aber gleichzeitig „auch diese Spontanität mit, die eine solche Sendung braucht und für die auch Thomas Gottschalk immer stand“. Er sei sich sicher, dass die Zwillingsbrüder für frischen Wind sorgen, „es aber nicht völlig anders machen“ werden. Das lasse das Format vermutlich nicht zu.

Die Miniserie „Die falsche Tochter“, die Heino Ferch gemeinsam mit Lili Epply bei „Wetten, dass..?“ vorstellen wird, ist ab dem 4. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufbar. Ferch übernimmt darin die Rolle des millionenschweren Pferdehändlers Robert Leerkamp. An der Rolle habe ihn insbesondere „die Zerrissenheit und eben der Konflikt, den Leerkamp mit sich herumträgt“ gereizt, erklärt der Schauspieler im Gespräch mit „WEB.DE News“.

Bei „Wetten, dass..?“ sind am Samstag, 5. Dezember, indes auch internationale Stars zu Gast. So werden sowohl Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson als auch Comedian und Schauspieler Kevin Hart erwartet. (tsch)