Heino unterzog sich Herz-OP„Hat mir das Leben gerettet“

87 Jahre alt und trotzdem immer noch auf der Bühne: Heino ist auch im hohen Alter noch viel unterwegs. Grundlage für den anstrengenden Job als Sänger ist eine stabile Gesundheit. Damit es dabei bleibt, hat sich der Künstler nun einer Herz-Operation unterzogen. In der Uniklinik Salzburg bekam er zwei Stents gesetzt. „Ich habe den Eingriff sehr gut überstanden, fühle mich fit und leistungsstark“, ließ er im Interview mit „Bild“ wissen.

Zuvor hatte eine Untersuchung verengte Herzkranzgefäße ergeben. „Die Ärztin riet mir zur Operation, weil mir sonst ein Herzinfarkt drohen würde“, sagte Heino. „Und damit ist nicht zu spaßen.“ Schließlich hätten schon einige Menschen derlei Beschwerden nicht überlebt. Dass sich der 87-Jährige unters Messer legte, war indes nichts weniger als Zufall. Eine Routine-Ultraschalluntersuchung offenbarte keine Auffälligkeiten. Manager Helmut Werner wollte jedoch auf Nummer sicher gehen - und veranlasste eine detailliertere Untersuchung, eine sogenannte Szintigrafie.

Heino appelliert an seine Fans: „Vorsorge kann Leben retten“

Aus eigenem Antrieb hätte er eine solche Untersuchung wohl nicht machen lassen, räumte Heino ein. „Man macht das ja eigentlich nur, wenn man entsprechende Symptome hat“, gab er gegenüber „Bild“ Auskunft. „Diese Untersuchung habe ich Helmut zu verdanken. Er hat mir damit das Leben gerettet.“ Wären die gesundheitlichen Einschränkungen nicht entdeckt worden, wäre er einfach irgendwann „umgefallen und vermutlich nicht mehr aufgestanden“, vermutete Heino.

Umso mehr sei ihm durch die Erfahrung bewusst geworden, dass Gesundheitsvorsorge unumgänglich sei. „Ich kann nur jedem älteren Menschen raten, die Szintigrafie zu machen, denn Vorsorge kann Leben retten“, appellierte Heino an seine Fans. Schließlich sei niemand vor einer Herzerkrankung gefeit. Er selbst wählte eine besondere Form der Regeneration: Schon wenige Tage nach der OP ging es zurück auf die Bühne. „Das war für mich die beste Kur und Medizin.“ (tsch)