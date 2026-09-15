Schwerer Rückschlag für Heinz Hoenig: Der Schauspieler wurde laut der „Bild“-Zeitung am Sonntag erneut in eine Klinik eingeliefert. Nachdem er sich in seiner Wohnung in Blankenburg im Harz plötzlich unwohl gefühlt hatte, wurde der 74-Jährige per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Magdeburg verlegt.

Laut dem Medienbericht fühlte sich Hoenig am Sonntagvormittag unwohl. Danach musste alles ganz schnell gehen.

Heinz Hoenig per Hubschrauber in Klinik gebracht

Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig brachte ihn in das rund 17 Kilometer entfernte Krankenhaus in Halberstadt. Dort schlugen die Ärzte Alarm und veranlassten eine sofortige Verlegung per Helikopter nach Magdeburg. In der Uniklinik wurde der Schauspieler zunächst intensivmedizinisch versorgt.

Am Montagvormittag entspannte sich die Lage: Hoenig konnte die Intensivstation verlassen und wurde auf eine normale Station verlegt. Dort wird er weiterhin engmaschig überwacht, weitere Untersuchungen stehen noch aus. Das Management des beliebten Schauspielers bestätigte inzwischen die Berichte.

Lange Krankengeschichte belastet den Schauspieler Heinz Hoenig

Heinz Hoenigs gesundheitliche Probleme begannen im Frühjahr 2024, als er wegen Atemnot und einer Magen-Darm-Infektion in eine Klinik eingeliefert wurde. Dort stellten die Ärzte eine schwere bakterielle Infektion fest, die sowohl die Aorta als auch einen 2012 eingesetzten Herzstent befallen hatte. Zudem bestand ein lebensbedrohlicher Riss in der Speiseröhre.

Heinz Hoenig wurde für mehrere Wochen ins künstliche Koma versetzt und verbrachte insgesamt 143 Tage auf der Intensivstation. Mehrere riskante Operationen waren notwendig, um sein Leben zu retten. Im Mai dieses Jahres hatte sich sein Zustand so weit verbessert, dass eine geplante Herzoperation abgesagt werden konnte. Er trat sogar mehrmals öffentlich auf. Der aktuelle Vorfall zeigt jedoch, dass sein Körper sich von den Strapazen der letzten Jahre noch nicht vollständig erholt hat. (mbr)