„Helfen Sie uns!“„Bares für Rares“-Händler sind völlig ratlos - zahlen aber exorbitanten Preis

„Wir haben hier ein Mysterium“, erklärte „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz, als sie in der Freitagsausgabe der ZDF-Trödelshow ein unbekanntes Objekt aus vergoldetem Messing inspizierte. Den Verwendungszweck konnte auch sie sich nur irgendwie herleiten.

Die Inschrift auf der Rückseite verwies auf das Jahr 1725 und auf ein liturgisches Textil: „Das kann ein Gewand sein, das ein Priester trägt, aber auch die Decken auf dem Altar.“ Horz vermutete ein gestiftetes Tuch, „und da hing diese Plombe möglicherweise unten dran“. „Zwischen 200 und 300 Euro“ erhoffte sich der Verkäufer. Die Expertin sah den Wert jedoch bei 300 bis 500 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Denn nicht einmal das Verkäuferpaar Marc und Gabriela konnte Aufschluss geben. „Das ist aus der Hinterlassenschaft meines mittlerweile verstorbenen Vaters“, erzählte Marc. „Er war sehr kunstbeflissen und Antiquitätensammler.“ Besonders interessierte ihn die Adelsforschung.

„Es war sein großer Wunsch, dass wir mit einer seiner Sachen in dieser Sendung auftreten“, und so fiel Marcs Wahl auf dieses gravierte Ding. „Dieses Objekt hing unter einem Stich.“ Horst Lichter war ebenfalls ratlos: „Es sieht eher aus wie so ein Bömmel an der Uhr.“

„Jeder von uns handelt seit Jahrzehnten, ich glaube noch keiner von uns hat das gesehen“, erklärte Wolfgang Pauritsch. Für 850 Euro ging die Rarität aber an Friedrich Häusser (links). (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ein ganz, ganz kleines bisschen hat es was mit mir zu tun“, entdeckte Wendela Horz zumindest einen Anhaltspunkt. „Wir kucken uns dieses relativ geheimnisvolle Objekt mal an“, deutete sie auf die gerissene Kordel, die ursprünglich durch das Objekt gefädelt war. „Dieses Wappen, das befindet sich auch bei mir zu Hause im Speyerer Dom“, erkannte Horz das linke als Wappen von Fürstbischof von Rollingen, daneben das der Familie von Thüngen.

Die Inschrift auf der Rückseite verwies auf das Jahr 1725 und auf ein liturgisches Textil: „Das kann ein Gewand sein, das ein Priester trägt, aber auch die Decken auf dem Altar.“ Horz vermutete ein gestiftetes Tuch, „und da hing diese Plombe möglicherweise unten dran“.

„Wir fahren eben auf Dinge ab, die wir noch nie gesehen haben“

Ebenfalls angeboten wurde die Karikatur von Pépin aus der französischen Zeitschrift „Le Grelot“ aus dem Jahr 1885 mit einem Schätzwert von 130 bis 160 Euro. Für 220 Euro kaufte Wolfgang Pauritsch das Exemplar. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Zwischen 200 und 300 Euro“ erhoffte sich der Verkäufer. „Man muss auch überlegen: Wer kauft sich sowas?“, räumte die Expertin ein, sah den Wert jedoch bei 300 bis 500 Euro.

Die Supernova-Brosche aus Weißgold mit 2,5 Karat Diamanten aus den 1950er- oder 60er-Jahren hatte einen Wert von 1.600 bis 1.900 Euro. Wolfgang Pauritsch gab dafür 1.800 Euro aus. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ui!“, war Wolfgang Pauritsch beim Enthüllen der Rarität überrascht. „Was ist das?“, fragte Julian Schmitz-Avila. Und schon ging das Rätselraten los. „Eine Bedienstetenglocke“, überlegte Elke Velten. „Kann sein, dass das zu einem Säbel gehörte“, meinte Pauritsch. Friedrich Häusser sah eher „eine Waffe“. „Oder vielleicht als Dankbarkeit“, vermutete Schmitz-Avila. Anaisio Guedes hatte noch eine Idee: „Vielleicht um die Gardine aufzumachen?“

„Wir haben ein leichtes Rätsel vor uns“, hoffte Pauritsch auf die Erklärung des Verkäuferpaares. „Helfen Sie uns!“ Alle lauschten gebannt dem Verwendungszweck. „Aber wo steigt man da ein?“, fragte sich Friedrich Häusser. Pauritsch fing mit 150 Euro an - und ein Wettbieten begann. „Wer hat sowas? Sowas hat eigentlich keinen Preis“, ließ sich Pauritsch nicht abschütteln. „500 Euro für dieses tolle Exemplar!“ Häusser ging mit, und plötzlich stiegen die Gebote immer weiter nach oben.

Der Werbekasten von Zeiss Ikon „Panchrom“ aus der Zeit zwischen 1930 und 1935 wurde auf 300 bis 400 Euro geschätzt. Auch dieses Objekt schnappte sich Wolfgang Pauritsch für 300 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Jeder von uns handelt seit Jahrzehnten, ich glaube noch keiner von uns hat das gesehen“, trotzdem stieg Pauritsch bei 850 Euro aus und überließ die Rarität Friedrich Häusser. Der freute sich: „Wir fahren eben auf Dinge ab, die wir noch nie gesehen haben.“

„Bares für Rares“: „Phänomenale“ Sternenexplosion erzielt vierstellige Summe

Die Figur des Don Quijote aus Zinkguss von Jacques Louis Gautier aus den 1880er-Jahren hatte einen Wert von 600 bis 800 Euro. Elke Velten bezahlte 600 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Ebenfalls angeboten wurde die Karikatur von Pépin aus der französischen Zeitschrift „Le Grelot“ aus dem Jahr 1885 mit einem Schätzwert von 130 bis 160 Euro. Für 220 Euro kaufte Wolfgang Pauritsch das Exemplar: „Ich sehe das in einer Kneipe.“

Die Supernova-Brosche aus Weißgold mit 2,5 Karat Diamanten aus den 1950er- oder 60er-Jahren hatte einen Wert von 1.600 bis 1.900 Euro. Wolfgang Pauritsch gab dafür 1.800 Euro aus: „Das ist wirklich eine Sternenexplosion. Also phänomenal!“

Der Werbekasten von Zeiss Ikon „Panchrom“ aus der Zeit zwischen 1930 und 1935 wurde auf 300 bis 400 Euro geschätzt. Das Interesse war bei allen Händlern groß, doch auch dieses Objekt schnappte sich Wolfgang Pauritsch für 300 Euro.

Die Figur des Don Quijote aus Zinkguss von Jacques Louis Gautier aus den 1880er-Jahren hatte einen Wert von 600 bis 800 Euro. Da der Kopf einst ab war und wieder angebracht wurde, gingen die Gebote nur mühsam nach oben. Am Ende bezahlte Elke Velten doch noch 600 Euro. „Das war wirklich der Kampf mit den Windmühlen“, lachte Pauritsch. (tsch)