Henry Maske„Wer heute behauptet, man dürfe seine Meinung nicht mehr frei äußern, hat nicht in der DDR gelebt“

Henry Maske, geboren 1964 im Südwesten Brandenburgs, wurde 1988 als DDR-Amateur Olympiasieger. 1990 stieg er ins Profilager auf, wo er sich 1993 den IBF-Titel im Halbschwergewicht holte. Mit seinem eleganten Stil und den Fernsehquoten von bis zu 17 Millionen Zuschauern wurde er zum Gesicht des deutschen Box-Booms der Neunziger. 2007 beendete Maske seine Karriere - seitdem ist es ruhig um ihn geworden. Anlässlich einer US-Doku über die Boxlegenden Joe Louis und Max Schmeling, mit dem Maske eng befreundet war, spricht der „Gentleman des Boxens“ nun wieder: über politische Vereinnahmung, das Image des Boxens und warum er nach seinem letzten Kampf nie mehr die Handschuhe schnürte. Noch nicht mal zu Trainingszwecken.

Die Kämpfe zwischen Max Schmeling und Joe Louis 1936 und 1938 zählen zu den berühmtesten Duellen der Boxgeschichte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die beiden Schwergewichtler zu Symbolfiguren eines politischen und gesellschaftlichen Gegensatzes. Die 90-minütige Dokumentation „Kampf der Giganten - Joe Louis gegen Max Schmeling“ beleuchtet diese Rivalität samt Nachwirkungen. The HISTORY Channel zeigt sie am Sonntag, 15. November, um 20.15 Uhr, als deutsche TV-Premiere, außerdem ist sie auf Abruf verfügbar. Der HISTORY Channel ist unter anderem über Sky, Vodafone, Telekom und Amazon empfangbar.

Max Schmeling und Joe Louis standen sich zweimal im Ring gegenüber, beide Male im Yankee Stadium in New York: 1936 gewann Schmeling gewann durch K. o. in der 12. Runde. Louis siegte im Rückkampf 1938, bei dem es um den WM-Titel ging durch K.o. in der ersten Runde. Der Kampf dauerte nur gut zwei Minuten. (Bild: A+E Global Media / The HISTORY Channel)) Copyright: A+E Global Media / The HISTORY Channel)

teleschau: Herr Maske, man hat Sie lange nicht mehr in den Medien gesehen. Früher waren Sie omnipräsent ...

Henry Maske: Ach, wissen Sie - wenn man nichts zu sagen hat, muss man nicht da sein.

teleschau: Nun sprechen Sie wieder öffentlich. Anlass ist ein Dokumentarfilm über Max Schmeling und Joe Louis. Sie waren mit Schmeling befreundet, er war Ihr Vorbild. Wie eng war Ihre Beziehung?

Die deutschen Box-Champions Max Schmeling und Henry Maske waren eng befreundet. In einem Biopic verkörperte Maske sogar mal Max Schmeling. Im Interview spricht der „Gentleman“ über politische Vereinnahmung, das Image des Boxens und warum er nach seinem letzten Kampf nie mehr die Handschuhe schnürte. Noch nicht mal zu Trainingszwecken. (Bild: Henry Maske) Copyright: Henry Maske

Maske: Ich durfte ihn Anfang der Neunziger kennenlernen und habe schnell gespürt, dass er mich mochte. Beeindruckend war, wie warmherzig er mit allen umging, auch mit Mitarbeiterinnen, die ihn seit Jahren kannten. Irgendwann bot er mir das Du an. Das hat mich sehr bewegt, denn in der Welt, in der er groß geworden ist, war das nicht selbstverständlich. Man bietet es jemandem an, bei dem man das Gefühl hat, er hat es verdient. Schmeling hat mich schon in der DDR beobachtet. Als er gefragt wurde, was er von meinem Wechsel ins Profilager hält, hat er mir einiges zugetraut. Dieses Zutrauen hat mir später Mut gemacht, gerade wenn Fragezeichen bei mir selbst aufkamen. Dann dachte ich: Er sieht etwas in dir, also schaffst du das. Es hat ja geklappt. Schmeling stand schon sehr viel früher in der Öffentlichkeit als ich. Er wusste, wie man sich verhält, auch wann man besser nichts sagt, wenn Journalisten dabei sind.

„Als Sportler wurde man gebraucht, mitunter auch missbraucht“

teleschau: Max Schmeling wurde zum Sportler des Jahrhunderts gewählt. Was hat ihn so lange getragen?

Die beiden Boxkämpfe Louis gegen Schmeling wurden in einer Zeit, als Boxen die größte Show der Welt darstellte, als Kampf der Systeme betrachtet: die freie Welt gegen Nazi-Deutschland, aber auch schwarz gegen weiß. Die Boxer Louis und Schmeling wurden später Freunde. Ihre Freundschaft hielt bis zu Louis' Tod 1981. (Bild: A+E Global Media / The HISTORY Channel)) Copyright: A+E Global Media / The HISTORY Channel)

Maske: Solche Auszeichnungen erhält man nicht zufällig. Wir alle wünschen uns die Zeit, die er erlebt hat, nicht zurück. Er hat 1936 einen großen Kampf gewonnen, 1938 den nächsten verloren - und beides hatte eine enorme Wirkung auf das Ansehen Deutschlands. Ich glaube, er hat sich später manchmal gesagt, dass es gut war, 1938 verloren zu haben. Sicher bin ich da nicht. Später musste er noch einmal in den Ring, um Geld zu verdienen, und er hat es mit Würde getan. Danach hat er einen Weg gefunden, sich finanziell abzusichern, und er blieb bei den Menschen in guter Erinnerung. Er hat Eindruck hinterlassen.

teleschau: Der Film zeigt, wie Sportler von politischen Systemen vereinnahmt werden. Haben Sie darüber mit Schmeling gesprochen?

Maske: Als Sportler wurde man gebraucht, mitunter auch missbraucht. Dass man sich gern feiern lässt, ist menschlich. Irgendwann jedoch verliert man die Kontrolle. Den Sieg 1936 hat man überbordend gefeiert, die Niederlage 1938 war das Gegenteil davon, ein extrem sensibler Moment. Den Vergleich mit der DDR halte ich allerdings für schief. Ich habe dort früh verstanden, dass man nicht alles sagen darf, aber so weit wie bei anderen, die dafür Ausweis und Freiheit verloren haben, ging es bei mir nie. Wer heute behauptet, man dürfe seine Meinung nicht mehr frei äußern, hat nicht in der DDR gelebt. Zu Schmelings Zeit waren die Folgen noch robuster, noch spürbarer. Er ist nicht jeden Tag rausgegangen und hat gesagt, er sei gegen die Nazis, das wäre lebensmüde gewesen. Aber er hat nichts für sie getan, und das ist in so einer Zeit schon eine starke Botschaft. Er blieb sich und seiner Haltung zur Menschlichkeit jederzeit treu.

„Profiboxen war damals in der Bundesrepublik völlig erledigt“

Der Sohn und die Enkelin von US-Boxlegende Joe Louis erinnern sich an ihren berühmten Vater und Großvater. Sie erinnern auch an mehr oder weniger versteckten Rassismus in Zusammenhang mit schwarzen Boxern in den USA. (Bild: A+E Global Media / The HISTORY Channel)) Copyright: A+E Global Media / The HISTORY Channel)

teleschau: Boxen wirkt im Film wie ein Weltereignis. Der Boxer steht als Vertreter eines ganzen Landes, Systems oder einer Hautfarbe. Warum war der Sport einmal so wichtig?

Maske: Später war es nicht mehr so krass, das stimmt. Boxer als Vertreter eines Landes oder einer sogenannten Rasse, das war Missbrauch, den es bis heute gibt. Bei Joe Louis hat man seine Hautfarbe zur weltumfassenden Klassifizierung gemacht. Das hat mit Boxen nichts mehr zu tun, trotzdem gab es Gesellschaften und Zeiten, die den Sport so verstanden und gebraucht haben. Aktuell hat man unseren Sport in den arabischen Regionen für sich entdeckt. Boxen fasziniert, wenn man sich mit jemandem im Ring identifizieren kann.

Eine Statue in Detroit erinnert an einen der berühmtesten Bewohner der Stadt: Boxweltmeister Joe Lewis. Seine Regentschaft reichte von 1937 bis 1949 als er ungeschlagen als Champion zurücktrat. Es ist die längste Regentschaft eines Schwergewichtsweltmeisters. 25 Mal verteidigte er seinen Titel erfolgreich. (Bild: A+E Global Media / The HISTORY Channel)) Copyright: A+E Global Media / The HISTORY Channel)

teleschau: Sie sind im März 1990 Profiboxer geworden, wenige Monate nach dem Mauerfall. Wo stand das Boxen damals in Deutschland?

Maske: Profiboxen war damals in der Bundesrepublik völlig erledigt. Doch dann kam es zum großen Comeback. Einiges passierte gleichzeitig: Es gab erfolgreiche Akteure, Axel Schulz und ich, ein mutiges Management, einen großartigen Trainer und mit RTL einen Fernsehsender, der noch jungfräulich und mutig war. Es war die Symbiose aus allem, und daraus entstand ein resonanzstarkes Publikum. Wenn eines dieser Elemente gefehlt hätte, wäre der ganze Box-Boom ausgefallen. Später haben viele versucht, diese Zeit nachzumachen, nach dem Motto: Nehmen wir einen anderen Boxer. Das geht nicht. Umgekehrt muss man sagen: Hätte ich auf dem kleinen Markt in Köln geboxt, hätte es außer den Kölnern niemand bemerkt.

teleschau: Heute scheint das Interesse am Boxen schwächer zu sein. Woran liegt das?

Das Joe Louis-Monument „The Fist“ steht in Downtown Detroit an der Woodward Avenue. Die Bronze-Statue ist über sieben Meter hoch, wiegt zweieinhalb Tonnen und hängt an Stahlseilen. Die Skulptur stammt vom Künstler Robert Graham und wurde 1986 eingeweiht. (Bild: A+E Global Media / The HISTORY Channel)) Copyright: A+E Global Media / The HISTORY Channel)

Maske: Boxen ist schwerer zu bewerten als etwa ein Hundertmeterlauf. Dort sehen Sie an der Zeit sofort, wo einer im Spitzenbereich steht. Im Ring müssen Sie genauer hinsehen, um das Niveau zu erkennen. Wenn dann Leute antreten, die viel versprechen und wenig halten, und sich außerhalb des Rings auch noch auf eine Weise präsentieren, die in anderen Sportarten keine Rolle spielt, wendet sich das Publikum ab, manchmal ganz bewusst. Es gibt aber auch Boxer, die außerhalb des Rings völlig normal sind und im Ring ein Niveau zeigen, bei dem man spürt, dass sie sich das erarbeitet haben. Dann ist das Interesse sofort wieder da.

„Die Niederlage wirkt im Boxen anders als etwa im Tennis“

teleschau: Vor einem Millionenpublikum zu boxen, vor 15 oder 17 Millionen im TV, hat Sie das nervös gemacht? Spielte Angst eine Rolle?

Ein alter „Flyer“, der den Kampf zwischen Louis und Schmelig bewirbt. (Bild: A+E Global Media / The HISTORY Channel)) Copyright: A+E Global Media / The HISTORY Channel)

Maske: Angst spielt eine große Rolle, aber nicht wegen der Zuschauer. Natürlich ist es ein Unterschied, ob fünf Leute zusehen oder gefühlt die Welt. Schmeling boxte vor bis zu 100.000 Zuschauern in Stadien, damals gab es noch kein Fernsehen, da wollten alle live dabei sein. Das ist unfassbar. Im Ring aber ist es zweitrangig, ob fünf oder 15 Millionen einschalten. Dort schrumpft alles auf diesen kleinen Ring, und es zählt nur der Gegner. Das wird jeder qualifizierte Boxer und jede Boxerin genauso sagen. Die Angst, getroffen zu werden, macht keine Freude, aber sie gehört dazu. Die größere Angst gilt dem Enttäuschen, dem Verfehlen der eigenen Erwartung, dem Verlieren. Niemand will verlieren, und ob einer cool damit umgeht oder es zeigt, belastet ihn gleichermaßen. Die Niederlage wirkt im Boxen anders als etwa im Tennis, wo schon nächste Woche das nächste Turnier kommt. Wer einen großen Kampf verliert, ist monatelang der Verlierer, und ob er noch einmal um den Titel boxen darf, weiß keiner.

teleschau: Heute hat MMA dem Boxen als großes Kampfsport-Event etwas den Rang abgelaufen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Maske: Wer sich für eine Sportart entscheidet, muss optimal abliefern, um in der Spitze präsent zu sein. So etwas ist immer knallharte Arbeit. Dafür habe ich Respekt. Es heißt oft, Mixed Martial Arts sei hart und Boxen dagegen fast schon sanft. Das stimmt nicht, unser Sport ist nach wie vor sehr hart. Im MMA sind die Freiheiten größer, die Möglichkeiten gegen den Gegner hören nicht an der Gürtellinie auf. Ich will nicht sagen, dass ich das Boxen mag, weil es kontrollierter ist. Aber auch dort gibt es Regeln, die jeder kennt, der in den Ring steigt. Entscheidend ist das Niveau. Wenn zwei auf Augenhöhe gegeneinander antreten und beide gefährlich sind, schaut man mit Freude zu, im Boxen wie im MMA. Und man wünscht sich als Zuschauer, selbst nie in so eine Situation zu geraten. Ich kann die Entwicklung nachvollziehen und werde nichts Kritisches dazu sagen.

„Man kann nicht ein bisschen boxen“

teleschau: Boxen Sie selbst noch, und vermissen Sie die Superstar-Zeit?

Maske: Seit April 2007 habe ich nichts mehr mit Boxen gemacht. Man kann nicht ein bisschen boxen. Entweder richtig oder gar nicht. Sonst kommt irgendwann ein Jüngerer und zeigt dir, dass du langsam geworden bist. Das tue ich mir nicht an. Ich halte mich fit, Punkt. Ich mache fast jeden Tag etwas mit Laufen und Krafttraining, so wie früher im Training. Irgendetwas hat mich ja ausgemacht, das will ich mir erhalten. Ob mir etwas fehlt? Ein Boxer hat eine überschaubare Zeit, und wenn die gut war, darf er glücklich sein. Das bin ich. Ich bin mit meinem Leben deutlich zufrieden.

teleschau: Mit was beschäftigen Sie sich heute?

Maske: Nach dem Boxen war ich 20 Jahre lang McDonald's-Franchisenehmer. Meine Läden habe ich jedoch Ende 2019 verkauft. Seitdem bin ich Privatier und halte Vorträge, mit guter Resonanz. Ich kann mich nicht beschweren. Ich schätze es sehr, dass ich mir meine Zeit frei einteilen und selbst entscheiden kann, was ich wann tue. (tsch)