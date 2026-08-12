Bereits mehrfach in diesem Jahr hatte Rod Stewart Auftritte abgesagt. Erst am vergangenen Wochenende fiel das Konzert im Riverbend Music Center in Cincinnati flach. Die Begründung: „Ein unvorhergesehener, aber kleinerer medizinischer Eingriff, der eine rasche Behandlung erforderlich machte“, wie der Veranstalter auf seiner Homepage mitteilte. Jetzt gibt es genauere Details - und weitere unerfreuliche Nachrichten für die vielen Fans.

Denn inzwischen ist klar, dass die komplette Tournee von Rod Stewart abgesagt werden muss. Der 81-Jährige habe sich einer Herz-Operation unterzogen und müsse sich nun vier Wochen lang von dem Eingriff erholen. So heißt es in einem Statement, das in der Nacht zu Mittwoch auf seinem offiziellen Instagram-Account gepostet wurde.

„Auf dem Weg der Besserung“

„Nach weiteren medizinischen Untersuchungen hat sich Sir Rod Stewart erfolgreich einem routinemäßigen Koronarstent-Eingriff unterzogen“, wird in dem Beitrag verkündet. Solche Stents werden meist eingesetzt, um verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße zu weiten und dauerhaft offenzuhalten.

Der Rockstar habe die Operation gut überstanden: „Die Ärzte sind mit seinem Genesungsverlauf zufrieden, und Rod geht es sehr gut - er hat bereits wieder seinen normalen Alltag aufgenommen.“ Dennoch könne er seine geplanten Termine nicht wahrnehmen. Laut der Daten auf seiner Website hätte es im Rahmen der „One Last Time“-Tournee bis Mitte September Auftritte in den USA und Mexiko gegeben. Diese werden nun allesamt entfallen.

In seiner Instagram-Story meldete sich Rod Stewart auch persönlich zu Wort. „Mir geht es schon besser und ich bin auf dem Weg der Besserung“, schreibt der Musiker und dankt seinen Ärzten und dem Pflegepersonal, die sich alle „so wunderbar um mich gekümmert haben“. Er hoffe, dass er „bald wieder auf der Bühne“ stehen könne.

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