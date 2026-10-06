Hier können auch deutsche Fans das letzte Länderspiel von Lionel Messi sehen

Nach einer außerordentlich erfolgreichen Karriere steht Lionel Messi - Weltmeister, mehrfacher Champions-League-Sieger und für viele einer der besten Spieler aller Zeiten - vor dem Abschied als argentinischer Nationalspieler. Zum letzten Mal im Trikot der „Albiceleste“ sieht man den 39-Jährigen beim Spiel Argentiniens gegen Benin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr deutscher Zeit. Für die deutschen Fans des Ausnahmefußballers erfreulich: Den finalen Antritt Messis unter der Flagge seiner Heimat kann man auch hierzulande im Fernsehen verfolgen.

Denn Sportdigital überträgt das Freundschaftsspiel live, wie der Sender auf seiner Homepage mitteilte. Demnach beginnt die Übertragung aus dem Stadion in Buenos Aires um 0.45 Uhr. Vor Ort werden Berichten zufolge rund 85.000 Fans den letzten Einsatz Messis für Argentinien verfolgen. Bei dem Spiel soll das Fußballidol ein eigens gestaltetes Trikot tragen. In seiner Rückennummer 10 würden die Hörner einer Ziege zu erkennen sein, heißt es - eine Anspielung auf das englische Akronym GOAT, das für „Greatest Of All Time“ steht, den „besten aller Zeiten“.

Der größte Fußballer aller Zeiten?

Nicht nur für Fans, auch für viele Weggefährten Messis ist das Spiel ein besonderes. Der Fußball habe „bis heute kein vergleichbares Talent hervorgebracht“, sagte Pep Guardiola in einem Interview. „Für mich ist er der größte Fußballer aller Zeiten. Sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist herzzerreißend“. Der spanische Trainer hatte Messi mehrere Jahre beim Topclub FC Barcelona trainiert. Gemeinsam gewann sie die Champions League in den Jahren 2009 und 2011. Ohne Guardiola holte Messi mit dem Verein zwei weitere Male den Pokal beim prestigeträchtigen Wettbewerb.

Auf das letzte Spiel von „La Pulga“, des „Flohs“, so Messis Spitznahme, im Dress der „Albiceleste“ freut sich auch der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni. „Das wird für alle ein unvergesslicher Tag. Jeder möchte bei diesem Spiel dabei sein, und jetzt geht es einfach darum, es zu genießen.“ Scaloni führte Argentinien 2022 zur Weltmeisterschaft. Bei der vergangenen WM in Kanada, Mexiko und den USA unterlag seine Auswahl im Finale Spanien. Durch den WM-Titel, einer weiteren Zweitplatzierung bei der WM 2014 und zwei Copa-América-Titeln ist Messi der erfolgreichste argentinische Fußballspieler aller Zeiten. (tsch)