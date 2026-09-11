Am 11. September feiert Virginia Madsen ihren 65. Geburtstag. (Bild: 2024 Getty Images/Kevin Winter) Copyright: 2024 Getty Images/Kevin Winter

Sie gehört zu einer der bekanntesten Hollywood-Familien und wurde durch ihre Rolle in der Tragikomödie „Sideways“ (2004) einem breiten Publikum bekannt. Nun feiert Virginia Madsen ihren 65. Geburtstag. Doch was treibt die US-Amerikanerin heute?

Am 11. September 1961 erblickte Virginia Madsen in Chicago das Licht der Welt. Nach ihrem Schulabschluss besuchte sie das Harand Camp Adult Theater Seminar in Elkhart Lake und legte damit den Grundstein für ihre spätere Schauspielkarriere. Das Talent liegt bei den Madsens offenbar im Blut. Denn auch ihr älterer Bruder Michael Madsen (“Reservoir Dogs“), der im Juli 2025 verstarb, war als Schauspieler erfolgreich. Ebenso ist sein Sohn Christian (“Die Bestimmung - Divergent“) in der Schauspielbranche tätig.

Virginia Madsen (mit Paul Giamatti) wurde für ihre Rolle in „Sideways“ (2004) für einen Oscar nominiert. (Bild: Fox) Copyright: Fox

Bereits in den 1980er-Jahre versuchte Madsen, sich als Schauspielerin in Hollywood zu etablieren. Trotz kleinen Rollen in „Class“ (1983) und in David Lynchs „Dune“-Verfilmung 1984 ließ der ganz große Durchbruch ließ allerdings zunächst auf sich warten. Erst Anfang der 1990er-Jahre stellte sich der erste größere Erfolg ein: In „Highlander II - Die Rückkehr“ war sie an der Seite von Christopher Lambert zu sehen, für ihre Rolle in „Candyman's Fluch“ erhielt sie 1993 einen Saturn Award als Beste Schauspielerin. In den folgenden Jahren übernahm Madsen unter anderem Rollen in bekannten Serien wie „CSI: Miami“. Ihren großen Comeback-Moment auf der Kinoleinwand feierte sie schließlich mit „Sideways“. Für ihre Leistung in der melancholischen Komödie wurde sie sowohl für einen Oscar als auch für einen Golden Globe Award nominiert.

„Ich bin normalerweise nicht dazu aufgerufen, Komödie zu machen“

Nach „Sideways“ blieben die ganz großen Rollen für Virginia Madsen (Bild aus „Astronaut Farmer“, 2007, mit Bruce Dern) weitgehend aus. (Bild: Koch Media) Copyright: Koch Media

Zu ihren jüngeren Projekten zählt die US-amerikanische Comedy-Miniserie „Holidazed“ (2024). Darin spielte sie eine Frau, die versucht, den Weihnachts-Nachbarschaftsstreit ihres Mannes zu beenden. Für Madsen war die komödiantische Rolle durchaus eine Herausforderung. „Ich bin normalerweise nicht dazu aufgerufen, Komödie zu machen“, gibt Madsen in einem Interview mit „Woman's World“ zu. Sie habe das Genre „hier und da gemacht“ und dabei von Comedy-Profis das entsprechende Handwerk erlernt. Weihnachten habe sie außerdem schon immer geliebt. Selbst wenn sie damals einen „sehr chaotischen Haushalt“ hatten.

Seit 2020 ist Virginia Madsen mit dem Poeten Nick Holmes verheiratet. (Bild: Monica Schipper / Getty Images) Copyright: Monica Schipper / Getty Images

Ans Aufhören denkt Virginia Madsen weiterhin nicht, 2026 war sie bereits im Film „Street Smart“ zu sehen. Der Film begleitet eine Gruppe obdachloser Jugendlicher in Venice. Zuletzt stand sie außerdem für „Sheepdog“ vor der Kamera, der 2026 in den USA veröffentlicht wurde. Darin verkörpert sie Dr. Elecia Knox, eine Therapeutin, die einen traumatisierten Kriegsveteranen behandelt. Ihr aktuellstes größeres Projekt ist der Film „The Ice at the Bottom of the World“. Laut ihrer offiziellen Website gehört Madsen zum Cast des Films. Die Dreharbeiten liefen Anfang 2026 in Virginia.

Madsen über ihren Sohn: „Verbrachte die meiste Zeit mit ihm“

Über das Privatleben der Schauspielerin ist wenig bekannt. Von 1989 bis 1992 war Madsen mit dem Schauspieler und Regisseur Danny Huston verheiratet. Mit dem Schauspieler Antonio Sabato junior hat sie einen gemeinsamen Sohn. Jack Antonio Sabàto kam 1994 zur Welt.

In einem Interview mit „Woman's World“ spricht Madsen auch darüber, wie sich die Geburt ihres Sohnes auf ihre Karriere auswirkte. Nach dessen Geburt habe sie einen „sehr erfolglosen Teil“ ihrer Karriere durchlaufen. Die ersten zehn Jahres seines Lebens verbrachte Madsen „die meiste Zeit mit ihm“. Seit 2020 ist Virginia Madsen mit dem neun Jahre jüngeren Poeten Nick Holmes verheiratet. (tsch)