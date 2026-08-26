Hinnerk Schönemann„Liebes-Happy-End für Hauke“

Hauke Jacobs und die Frauen. Das ist eine lange Geschichte, die seit dem ersten „Nord bei Nordwest“-Fall vor zwölf Jahren einfach kein glückliches Ende findet. Schon für seine frühere Partnerin Lona Vogt (Henny Reents) schwärmte der im Umgang mit der Damenwelt etwas unbeholfene Polizist und Tierarzt Hauke heimlich. Für die nette Tierarzthelferin und mittlerweile ebenfalls zur Tierärztin aufgestiegenen Jule Christiansen (Marleen Lohse) sowieso.

Nach Lonas Tod ermittelt Hauke seit mittlerweile fünf Jahren an der Seite der stets etwas geheimnisvollen Hannah Wagner (Jana Klinge) im Ostseeort Schwanitz. Und auch hier sprühen immer wieder die Funken zwischen den beiden Kollegen. Nur will nie etwas aus Hauke und den Frauen werden. Am Donnerstag, 27. August, ist der mittlerweile 30. Film der Reihe zu sehen, „Nord bei Nordwest - Das dritte Grab“. Und der beginnt bezüglich Haukes Liebesleben ziemlich vielversprechend.

„Der Kuss, zu dem es nicht kommt“

„Der Kuss, zu dem es nicht kommt, ist in Schwanitz mehr als nur ein verhinderter Kuss. Er ist ein Versprechen“, sagten die Redakteure Donald Kraemer und Katja Kirchen in der ARD-Ankündigung des 25. „Nord bei Nordwest“-Falls „Fette Ente mit Pilzen“ Anfang 2025.

Wobei dieses Versprechen mittlerweile schon einige Male gebrochen wurde. Im 26. Fall „Haare? Hartmann!“ etwa küssten sich Hauke und seine Kollegin Hannah, und das sah ziemlich leidenschaftlich aus, wie sie da eine halbe Minute lang in Haukes Wagen geradezu übereinander herfielen. Nur dass sie das Lippenbekenntnis hinterher als reine Tarnung abtaten, um nicht von der Person entdeckt zu werden, die sie gerade observierten.

In „Pechmarie“, zwei Filme später, küsste Hauke schon wieder, diesmal Jule, und das beinahe noch leidenschaftlicher als zuvor Hannah. Doch auch diesmal wurden die Zuschauerinnen, Zuschauer und Jule enttäuscht, als dem Kuss von Haukes Seite aus nichts weiter folgte. Und das, obwohl Jule ihn zuvor sogar dazu gebracht hatte, nach Jahren endlich einmal vom Siezen ins Duzen überzugehen. Wie gewonnen, so zerronnen ...

Zum Jubiläum: Hauke im Bett mit beiden Frauen

Darauf angesprochen, sagte Hinnerk Schönemann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau: „Wir haben es mit dem 'Du' probiert. Das hat nicht funktioniert. Plötzlich war die Spannung raus. Also haben wir das ganz schnell wieder zurückgenommen.“

In einer früheren Folge fand man Hauke gar einmal nach einer Liebesnacht mit Jule im Bett vor, was sich allerdings als Vision des im Koma liegenden Polizisten entpuppte. In der 30. Episode „Das dritte Grab“ am Donnerstagabend landet Hauke sogar mit beiden Frauen im Bett - leider wieder nur im Traum. Was müsste passieren, damit Hauke sich für Hannah oder Jule entscheidet?

„Da müsste Hinnerk die Lust an der Reihe verloren haben und sagen: 'Lasst uns endlich dieses oder jenes Pärchen zusammenbringen - und Schluss!“, so der Schauspieler lachend im teleschau-Interview, und er fügte hinzu: „Nein, im Ernst. Ich kann mir kein Liebes-Happy-End für Hauke vorstellen. Vor allem, weil ich mich auf all das freue, was sich die Autoren für die kommenden Filme ausgedacht haben. Gerade das Knistern zwischen diesem Trio wollen wir immer wieder neu erfinden. Darauf können sich auch die Zuschauer freuen. Denn so viel kann ich sagen: Wer glaubt, nach 30 Filmen alles gesehen zu haben, der irrt sich.“ (tsch)