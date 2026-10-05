„Das Wichtigste ist es, zivilisiert zu bleiben“, zünden die Anwälte eine Nebelkerze. Zivilisiert bleibt in „War“ niemand. Vielmehr ist der Titel der HBO-Serie, die ab 5. Oktober bei Sky und Wow zu sehen ist, Programm. Am Ende der Ehe von Filmstar Carla Duval (Sienna Miller) und dem milliardenschweren Tech-Unternehmer Morgan Henderson (Dominic West) herrscht Krieg. Und ihre Anwälte tragen kaum zur Deeskalation bei.

Filmstar Carla Duval (Sienna Miller, Mitte) ist mit ihren Anwälten (Phoebe Fox, James McArdle) bereit, im Scheidungsprozess bis zum Äußersten zu gehen. (Bild: © Sky / HBO / New Pictures / Miya Mizuno) Copyright: © Sky / HBO / New Pictures / Miya Mizuno

„Du bist hier der Geschädigte“, lautet die Botschaft, die zwei rivalisierende Londoner Elite-Kanzleien ihren Mandanten ins Ohr säuseln. Übersetzt bedeutete das: Wer dreckiger spielt, gewinnt. Tricks haben die Juristen allemal zur Hand und korrumpieren damit auch junge hoffnungsvolle Anwälte, die sich urplötzlich in einer Welt wiederfinden, in der Ehrgeiz, Verrat und Skrupellosigkeit zum guten Ton gehören. Und sie sind ziemlich lernfähig.

Überhaupt ist man in „War“ schnell dabei, Prinzipien (sofern sie überhaupt noch vorhanden sind) über Bord zu werfen. Bei Morgans Anwälten ist das von vornherein klar: Er beauftragt die alteingesessene Kanzlei „Cathcarts“, die seit 200 Jahren jegliche Moral aus ihren eichengetäfelten Büros verbannt hat. Auf der Gegenseite versucht es Carla mit der jungen Kanzlei „Taylor & Byrne“, die von einer Ex-Mitarbeiterin von „Cathcarts“ und ihrem Mann bewusst als Gegenpol gegründet wurde. Von der Notwendigkeit, in juristische und moralische Grauzonen abzutauchen, ist man aber auch hier nicht gefeit.

Bis ins Mark fies und hinterhältig

Mit Beatrice Ubosi (Nina Sosanya) und St John Smallwood (Pip Torrens, Mitte) hat sich Tech-Milliardär Morgan Henderson (Dominic West) einen extrem gewieften Rechtsbeistand für die Scheidung gesucht. (Bild: © Sky / HBO / New Pictures) Copyright: © Sky / HBO / New Pictures

Das Ende einer Promi-Ehe in der britischen Glamourwelt wird von gewissenlosen Anwälten zu einem Scheidungskrieg gemacht: Zugegeben, der Plot klingt relativ kitschig und ist in der Tat eher belanglos. Ein Grund dafür: Die Welt der Milliardäre dürfte einfach zu weit weg sein vom größten Teil des Publikums, das in diesen Zeiten ganz andere Probleme mit den Geldbörsen hat, als Superreiche, die über halblegale Deals Aktien verstecken, um ein paar Millionen zu sparen.

Johnny (Archie Renaux) kommt aus ärmlichen Verhältnissen und will sich einem verkorksten Karrierestart in dem hochkarätigen Scheidungsprozess beweisen. (Bild: © Sky / HBO / New Pictures / Justin Downing) Copyright: © Sky / HBO / New Pictures / Justin Downing

Da sich aber der umtriebige George Kay (“Lupin“, „Criminal“, „Hijack“) die Serie ausgedacht hat, bekommt man mit „War“ dann doch ein ziemlich cleveres TV‑Ereignis. Optisch etwas unterkühlt, dafür aber bis ins Mark fies und hinterhältig, ist die Schlacht der Juristen ein echtes Herbst-Highlight - ohne echte Helden zwar, aber am Ende auch nicht ganz ohne Menschlichkeit.

Wer nichts dagegen hat, superreiche Leute dabei zu beobachten, wie sie sich gegenseitig zerstören, bekommt eine ungemein unterhaltsame und spannende Serie, die sich in acht etwa einstündigen Folgen mit scharfsinnigen Dialogen mit Themen wie (zu viel) Geld, Klassenkampf, Sex und der Erosion des Mitgefühls beschäftigt. Nicht zuletzt ist es ein Vergnügen, dem hochkarätigen Cast, darunter Pip Torrens als hochmütigen Anwalt, Phoebe Fox und James McArdle als idealistische Gegenentwürfe und Archie Renaux als moralisch verirrtem Nachwuchsjuristen mit schwierigem Hintergrund, bei der Arbeit zuzuschauen.

Eine zweite Staffel von „War“ bereits in Produktion, unter anderem mit Marisa Tomei in einer der Hauptrollen. (tsch)