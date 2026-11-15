Hiobsbotschaft für RTL-Bauer „Hubi“Hofdame Heidrun sagt kurzfristig ab!

Heidrun möchte ihn nicht mehr kennenlernen, sie sagt ab! (Bild: RTL) Copyright: RTL

Pferdepensionsbetreiber Hubertus, genannt „Hubi“, war schon beim Scheunenfest völlig durch den Wind: Der mit 67 Jahren älteste Bauer konnte sich kaum zwischen seinen sechs (!) Single-Frauen entscheiden: „Ich bin total überfordert“, musste sich der Hüne aus dem Breisgau eingestehen, sogar Tränen flossen. Schließlich entschied er sich für die „geheimnisvolle“ Ulrike (59) und die ruhige Heidrun (64). Bei ihr mischten sich allerdings schon damals Zweifel in die Freude. Heidrun fand „Hubis“ Unentschlossenheit so gar nicht attraktiv.

Freie Fahrt für Hofdame Ulrike, die „Hubi“ vom Bahnhof abholt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Um seine beiden Hofdamen zu beeindrucken, hat sich der Bauer etwas Besonderes ausgedacht: Mit seinem „Hubi-Express“, einer umgebauten historischen Gondel, die an einem Traktor hängt, will er Ulrike und Heidrun standesgemäß vom Bahnhof abholen. Doch dann bekommt er eine Video-Botschaft von Heidrun. Die 64-Jährige erklärt ihm: „Ich habe lange darüber nachgedacht ... und ich komme nicht zur Hofwoche. Diese Entscheidung fiel mir sehr schwer, aber ich musste feststellen, dass meinerseits der Funke nicht übergesprungen ist.“

„Hubi“ ist sichtlich überrascht. „Furchtbar!“, lautet seine erste Reaktion. Doch nur kurze Zeit später ist Hubertus wieder ganz das gut gelaunte Stehaufmännchen: „Soll ich jetzt sagen, dass ich enttäuscht bin? Nein, das ist ihr freier Wille. Ich hätte die Heidrun gern kennengelernt, aber es soll nicht so sein.“ Nordlicht Ulrike ist damit die einzige Hofdame. Über Heidruns Absage ist sie nicht traurig: „Dann habe ich hier freie Bahn“, freut sie sich.

Fettige Büchsenwurst zum Einstand

Der Bauer hat eigens einen „Hubi-Express“ bereitgestellt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die 59-jährige Ulrike hat nun viel Zeit allein mit dem acht Jahre älteren Bauern. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius ) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Nach einer holprigen Fahrt im „Hubi-Express“ zeigt der Bauer ihr seine „Junggesellenbude“. Der 67-Jährige ist seit drei Jahren Single. Beim ersten Gang durch sein Zuhause fällt der ordnungsliebenden Hofdame auf, dass „Hubi“ gern mal Dinge liegen lässt. Er selbst schläft in seinem „Couch-Lager“ im Wohnzimmer. Sein Schlafzimmer überlässt er Ulrike.

Auch beim Essen hat der Landwirt andere Ansprüche als seine gesundheitsbewusste Hofdame. Zur Begrüßung öffnet der Bauer eine Dose Büchsenwurst: „Die habe ich immer im Kühlschrank, verhungern tut die Ulrike bei mir nicht!“ Ulrike zeigt sich im Interview zurückhaltend: „Das kann man mal essen, aber das ist schon doch so, als würde man ins pure Fett beißen.“ Die 59-Jährige erklärt dem Bauern, dass sie viel Salat und Gemüse esse, keinen Alkohol trinke und durch eine Ernährungsumstellung kürzlich zwölf Kilo verloren habe.

Vielleicht ja ein erstes, gemeinsames Projekt? „Hubi“ hatte in seinem Vorstellungsvideo erzählt, dass er gern abnehmen wolle. (tsch)