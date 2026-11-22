Laura Wontorra ist mit Sky-Moderator Riccardo Basile liiert. (Bild: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein) Copyright: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein

Auf in den Kampf der Koch-Koryphäen: Als Henssler-Herausforderer traten seine Koch-Kollegen Elif Oskan, Ali Güngörmüş (links) und Alexander Wulf an. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Laura Wontorras herzliches Lachen ist zu einem Markenzeichen von „Grill den Henssler“ (VOX) geworden. Sie gackert und meckert über Wortspiele und schlüpfrige Witze, frotzelt gegen Gastgeber Steffen Henssler ebenso wie gegen die Promis, die gegen ihn antreten. Und eigentlich kann sie auch einstecken. Aber diesmal warf sie eine harmlose Bemerkung in ihre Richtung beinahe ein bisschen aus der Bahn.

Vorteil Henssler: Der Gastgeber gewann den Impro-Gang, auch weil ihm Jurorin Jan Ina Zarrella für „eines der geilsten Gerichte, das ich je gegessen habe“ die Bestnote zehn spendierte. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Es begab sich, nachdem Steffen Henssler und Alexander Wulf im Vorspeisen-Duell „Hochzeitssuppe mit Flädle, Leberklößchen und Eierstich“ auf dem Jury-Tisch drapiert hatten. Die Juroren Jana Ina Zarrella, Alexander Herrmann und Joachim Llambi nahmen an ihren Pulten Platz, und Wontorra wiederholte die Speisen-Aufgabe. Da wurde Llambi schnell hellhörig.

Alexander Wulf, zum ersten Mal beim Coach-Special dabei, wurde als Hensslers Gegner in der Vorspeise (“Hochzeitssuppe mit Flädle, Leberklößchen und Eierstich“) auserkoren. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Hochzeitssuppe? Ist's bald so weit?“, fragte er listig lächelnd in Wontorras Richtung. Die wollte erst nicht verstanden haben, weshalb Llambi nachhakte: „Bei dir?“ Aber Wontorra blieb ernst und wortkarg. „Nein“, sagte sie, eigentlich recht brüsk, und fuhr im Text fort. Kein meckerndes, herzerwärmendes Gelächter diesmal.

Sieg beim Debüt: Wulf setzte sich mit seiner Hochzeitssuppe mit 20:18 durch. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dabei war Llambis Anspielung ja romantisch gemeint. Schließlich hat sich Wontorra im Sommer 2026 zu ihrer Liebe zu Sky-Moderator Riccardo Basile bekannt. Und sie machte auch öffentlich, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Da war die Frage, ob bei den beiden bald Hochzeitsglocken läuten und Hochzeitssuppen schwappen, gar nicht so abwegig, andererseits natürlich auch etwas übergriffig.

99:87: Steffen Henssler lässt auch gegen Koch-Kollegen nichts anbrennen

Ali Güngörmüş ist Hensslers Freund und Dauergast. Er trat schon über 30-mal als Mentor-Koch oder Kochgegner bei GDH an, diesmal mit „Cordon Bleu“ in der Hauptspeise. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Knapp daneben ist auch vorbei: Ali Güngörmüş musste sich seinem Kumpel Steffen Henssler 19:24 beugen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Rein kochsportlich bot das diesmalige „Koch-Coach-Special“ in der neuen Staffel von „Grill den Henssler“ (VOX) Top-Niveau. War angesichts der Gäste Elif Oskan, Ali Güngörmüş und Alexander Wulf aber auch nicht anders zu erwarten. Allerdings zeigte Gastgeber Henssler, dass er bereit ist, mit seinen Aufgaben zu wachsen. Er kochte schon mit dem Impro-Gang einen Vier-Punkte-Vorsprung heraus, dem die drei Gast-Koryphäen danach hartnäckig, aber erfolglos nachliefen. Frühes Highlight: Henssler bekam von Zarrella die Bestnote zehn - die einzige des Abends.

Eigentlich ist Elif Oskan als Patissière-Königin bekannt. Das nützte ihr im Dessert-Duell mit Henssler aber nichts: Auch sie unterlag, 22:24. (Bild: RTL) Copyright: RTL

In der Vorspeise allerdings musste sich Henssler beugen. Alexander Wulf gelang die Hochzeitssuppe, die Wontorra so sauer aufstieß, besser - 18:20 aus Hensslers Sicht. Weil der Gastgeber aber die beiden Küchen-Competitions gewann, lag er 51:43 in Front, als er zur Hauptspeise mit Kumpel Ali Güngörmüş bei „Cordon Bleu mit Bratkartoffeln“ die Grillgabeln und Kochlöffel kreuzte. Und auch Güngörmüş, der schon über 30-mal als Mentor-Koch für Promis oder aktiver Kochgegner bei GDH antrat, konnte Hensslers Lauf nicht bremsen: 24:19 hieß es für Henssler.

Am Ende strahlte einer wieder am breitesten: Steffen Henssler kochte die Koch-Kollegen im Coach-Special souverän mit 99:87 ein. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zu guter Letzt versuchte sich Elif Oskan im Dessert gegen Henssler. Aber bei „Quarknocken mit Obst“ half ihr auch ihr Ruf als Patissière-Königin nichts. Henssler besiegte auch sie (24:22) und machte damit den Gesamtsieg mit 99:87 perfekt. Nächste Woche (29. November) geht es für Henssler wieder gegen „normale Promis“. Die Gegner heißen: Massimo Sinató, Graciela Cucchiara und Natascha Ochsenknecht.

Das „Koch-Coach-Special“ bei „Grill den Henssler“ läuft am Sonntag, 22. November, um 20.15 Uhr bei VOX und schon vorab bei RTL+. (tsch)