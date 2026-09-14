„Wann macht ihr den Laden dicht?“„Höhle der Löwen“-Neuzugang fragt bei Gründern provokant nach

Benjamin Koch und Yavuz Akbas wollen mit „plümoBaum“ für bessere Nächte sorgen. In der zweiten Folge der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ (Ausstrahlung am 14.9. und vorab bei RTL+) stellen sie den Investoren ein System vor, das Bettdecken und Kissen trocknen und dadurch für mehr Hygiene sorgen soll. Vor allem ein Löwe geht mit dem Produkt knallhart ins Gericht.

Johannes Kliesch ist erstmals bei „Die Höhle der Löwen“ dabei - und fällt mir klaren Worten auf. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Unsere Mission ist, besseren Schlaf in die Schlafzimmer dieser Welt zu bringen“, erklären die beiden Gründer. Ihr Ansatz: Mehr als ein Drittel aller Deutschen leiden unter Schlafproblemen. Koch und Akbas wollen mit ihrem Produkt dazu beitragen, zumindest die hygienischen Bedingungen im Bett zu verbessern.

Ihr Ziel sei es, „jeden Tag das Gefühl eines frisch gemachten Bettes herstellen“ zu können. Dafür setzen die Gründer auf ausziehbare Teleskopstangen. Über diese werden Bettdecken und Kissen gelegt. Integrierte Luftkanäle sollen die Bettwäsche anschließend gezielt mit Luft durchströmen und trocknen. Auf diese Weise wollen Koch und Akbas Milben und Mikroorganismen bekämpfen und zugleich für ein Frische-Gefühl sorgen.

Frank Thelen wird deutlich: „Was für ein sinnfreies Produkt“

Das System mit ausfahrbaren Teleskop-Stangen gefällt den Löwen absolut nicht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Für ihr Unternehmen verlangen die beiden 200.000 Euro und bieten dafür 17,5 Prozent der Firmenanteile an. Doch bei den Löwen stößt das Konzept schnell auf Skepsis. Unter anderem beschäftigt die Investoren die Frage, ob die Bettwäsche mit dem System tatsächlich gleichmäßig belüftet werden kann.

Frank Thelen hält mit seiner Einschätzung nicht hinter dem Berg. „Das ist Schwachsinn“, urteilt er und fasst sich an den Kopf. Er legt nach: „Was für ein sinnfreies Produkt.“ Und damit nicht genug. Thelen macht unmissverständlich klar, wie wenig er von der Geschäftsidee hält: „Ich glaube, das Ding ist ein kompletter Fail.“

Ein weiterer Punkt sorgt bei den Investoren für Zweifel: Bislang existiert lediglich ein 3D-Muster. Verkäufe gibt es noch nicht, ebenso wenig Resonanzen oder Vorbestellungen. Trotzdem haben Benjamin Koch und Yavuz Akbas bereits 250.000 Euro in das Projekt gesteckt.

Frank Thelen erteilt dem Produkt eine knallharte Abfuhr. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Judith Williams bezeichnet dieses Vorgehen als „ein bisschen riskant“. Auch Carsten Maschmeyer sieht für „plümoBaum“ offenbar nur begrenzte Chancen, was auch an der aufwendigen Installation liegt: „Das wird kaum einer in seinem Schlafzimmer haben wollen.“

„Hört auf damit. Ihr werdet weiter Geld verbrennen“

Neu-Löwe Johannes Kliesch ist zum ersten Mal bei „Höhle der Löwen“ dabei und hält sich mit seiner Meinung ebenfalls nicht zurück. Der Snocks-Gründer will wissen, wie lange die Gründer bereit sind, weiter eigenes Geld in das Unternehmen zu investieren. Seine Frage formuliert er provokant: „Wann macht ihr den Laden dicht?“

Koch und Akbas wollen von einem Ende ihres Projekts allerdings nichts wissen. „Bis wir erfolgreich sind, ganz einfach“, erklären sie. Das bislang investierte Geld stammt vollständig aus ihrem Privatvermögen. Bei Judith Williams sorgt das für Entsetzen: „Um Gottes willen“, ruft sie. Auch Johannes Kliesch warnt die Gründer ausdrücklich davor, ihren Kurs fortzusetzen: „Hört auf damit. Ihr werdet weiter Geld verbrennen.“

Am Ende kann „plümoBaum“ keinen der Löwen für ein Investment gewinnen. Benjamin Koch und Yavuz Akbas verlassen „Die Höhle der Löwen“ ohne Deal und mit bedröppelter Miene. (tsch)