„Höhle der Löwen“-Neuzugang sorgt mit irrem Angebot für Fassungslosigkeit„Dir soll 100 Prozent gehören“

Bei „Die Höhle der Löwen“ ist Leonie Neisinger nicht die Erste in ihrer Familie, die vor den Investoren steht. Ihr Mann David war bereits 2017 in der VOX-Show zu Gast und stellte dort das Kunst-Erlebnis „Art Night“ vor. Der Auftritt sollte sein Leben gleich in mehrfacher Hinsicht verändern: Das Unternehmen wurde erfolgreich - und über das Start-up lernte er später auch seine heutige Frau kennen. Leonie hatte sich damals bei „Art Night“ beworben. Inzwischen sind die beiden verheiratet.

Johannes Kliesch ist erstmals bei „Die Höhle der Löwen“ dabei. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nun versucht Leonie selbst ihr Glück bei den Löwen. In der zweiten Folge der neuen Staffel (Ausstrahlung am 14.9. und schon jetzt bei RTL+) präsentiert sie „ivyclip“, eine flexible Haarklammer, die sich an die Kopfform anpassen soll. Judith Williams zeigt sich angesichts des Produkts zunächst skeptisch. Schließlich ist die Konkurrenz auf dem Markt groß. „Die muss wirklich alles mögliche können, weil es gibt Millionen von Haarspangen auf der Welt. Was soll da neu sein?“, fragt die Investorin.

Gelächter bei „Höhle der Löwen“: „Du siehst ein bisschen aus wie Bill Kaulitz“

Leonie Neisinger stellt ihre flexible Haarklammer „ivyclip“ vor und sorgt für Begeisterung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Leonie erklärt jedoch, dass sich die klassische Haarklammer seit ihrer Erfindung im Jahr 1989 kaum verändert habe. Was zudem viele nicht wissen: Erfunden worden sei sie ausgerechnet von einem Mann mit Glatze.

Mit „ivyclip“ will die Gründerin eine bequemere Alternative geschaffen haben. Sie bezeichnet ihr Produkt als die „wahrscheinlich bequemste Haarklammer der Welt“. Das Material und die flexible Form sollen dafür sorgen, dass die Klammer auch dann nicht unangenehm drückt, wenn man etwa im Auto unterwegs ist oder auf dem Sofa liegt.

Die „wahrscheinlich bequemste Haarklammer der Welt“? Janna Ensthaler (links) macht den Praxistest auf dem Sofa. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Janna Ensthaler macht den Liegetest auf dem Sofa - und zeigt sich angetan. Ihr Urteil im Vergleich zur klassischen Haarklammer: „Viel, viel besser.“ Damit auch die männlichen Investoren nachvollziehen können, wie sich die Klammer im Haar anfühlt, bekommen sie kurzerhand Perücken aufgesetzt.

Ralf Dümmel und Johannes Kliesch können beim Anblick des jeweils anderen ihr Lachen nicht zurückhalten. Auch Carsten Maschmeyer amüsiert sich über den neuen Löwen Johannes Kliesch: „Du siehst ein bisschen aus wie Bill Kaulitz.“ Bei einem Punkt herrscht anschließend Einigkeit: Die Haarklammer empfinden die Löwen als bequem.

Ralf Dümmel bekommt zum Testen der Haarklammer etwas mehr Haare verpasst. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Leonie Neisinger anschließend auch die Geschäftszahlen präsentiert, entwickelt sich der Pitch zum Bieterduell. Die Gründerin möchte 150.000 Euro und bietet dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile an. Das Interesse ist groß: Alle fünf Löwen wollen investieren. Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler, Judith Williams und Ralf Dümmel erklären sich jeweils bereit, Leonies ursprüngliche Forderung von 150.000 Euro für 20 Prozent zu erfüllen.

„Höhle der Löwen“-Neuling stichelt direkt: „Was labern die?“

Alle fünf Löwen wollen in die Haarklammer investieren. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch Johannes Kliesch schlägt einen völlig anderen Weg ein. Der zweite Neuzugang der Staffel ist mit seinem eigenen Start-up dreimal bei „Höhle der Löwen“ abgelehnt worden. Jetzt ist der Gründer von Snocks selbst einer der Investoren - und teilt bei seinem ersten Auftritt direkt ordentlich gegen die etablierten Kollegen aus.

„Wenn ich den anderen Löwen immer hier so zuhöre, denke ich innerlich: Was labern die?“, stichelt der Neuling. Dann unterbreitet er Leonie ein revolutionäres Angebot: Sie soll ihre 150.000 Euro erhalten, dafür aber keinen einzigen Firmenanteil abgeben.

Stattdessen verlangt Johannes einen Euro für jede verkaufte Haarklammer. Sobald er auf diesem Weg 300.000 Euro zurückerhalten hat, endet seine Beteiligung. „Dir soll 100 Prozent der Firma gehören und du wirst dann richtig reich“, erklärt er der Gründerin.

Die Konkurrenz reagiert mit großen Augen auf die Offerte. Doch Carsten Maschmeyer gibt sich nicht geschlagen und bessert sein eigenes Angebot deutlich nach. Er kündigt an, „einen Celebrity dazuholen“ zu wollen, verdoppelt seine Investitionssumme auf 300.000 Euro und verlangt dafür nur noch zehn Prozent der Firmenanteile.

Johannes Kliesch registriert den Vorstoß mit Genugtuung. „So nervös mache ich dich“, kontert er. Am Ende fällt Leonie Neisingers Entscheidung jedoch zugunsten von Carsten Maschmeyer aus. Sie nimmt sein Angebot an. Ralf Dümmel hat schon zahlreiche Pitches erlebt und bringt den denkwürdigen Auftritt knapp auf den Punkt: „'Die Höhle der Löwen' ist verrückt!“ (tsch)