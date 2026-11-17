Löwenkampf bei „Schlag den Star“: Bei der letzten Ausgabe der ProSieben-Show am Samstagabend traten Frank Thelen und seine Ehefrau Nathalie gegen Thelens „Höhle der Löwen“-Kollege Ralf Dümmel und dessen Partnerin Anna an. Mit seinem Auftritt sorgte Thelen für wenig schmeichelhafte Schlagzeilen: Beim Spiel „Land, Stadt, Fluss“ erkannte der 51-Jährige das Geburtsland seiner Frau nicht - nämlich Brasilien.

Nachdem Nathalie bereits den Amazonas richtig identifiziert hatte, sollte Frank Thelen das gesuchte Land nennen - und wusste keine Antwort. „Ich habe doch keine Ahnung. [...] Ich kann das nicht“, erklärte der Unternehmer verunsichert. Nachdem Moderator Matthias Opdenhövel aufklärte und erfuhr, dass Brasilien sogar das Geburtsland von Thelens Frau Nathalie ist, wandte er sich an sie: „Warum weiß dein Mann das nicht? Sag es ihm mal!“ Doch die 52-Jährige verteidigte ihren Ehemann: „Der ist zu nervös.“

Nun hat sich Frank Thelen selbst zu dem Patzer zu Wort gemeldet. Auf Instagram veröffentlicht der Investor ein Foto von sich, wie er am Bürotisch vor einem riesigen Brasilien-Umriss an der Wand sitzt. Dazu schreibt er: „'Frank Thelen erkennt Geburtsland seiner Frau nicht' - okay, Botschaft angekommen, auch bei meinem Team. Danke für das Büro-Update!“ Doch der 51-Jährige nutzt den Post auch, um eine Sache klarzustellen: „Natürlich weiß ich, wo meine Frau geboren ist. War dort auch schon oft mit ihr. Ich habe eben nur Augen für sie und nicht für den Umriss des Landes.“

Ein Beitrag geteilt von Frank Thelen (@frank_thelen) (tsch)