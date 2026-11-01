Hollywood-Star Carrie Coon über den Alltag als Mutter„Dieser Balanceakt ist nicht einfach“

Auf dem Bildschirm hat Carrie Coon scheinbar alles: Reichtum, Einfluss und einen Ehemann, der ihr die Welt zu Füßen legt. Doch in der vierten Staffel der Erfolgsserie „The Gilded Age“, die ab dem 2. November bei Sky, WOW und HBO Max zu sehen ist, gerät die Ehe ihrer Figur Bertha Russell ins Wanken. Für die Schauspielerin ist das Anlass, über eine Frage nachzudenken, die weit über die glamouröse Welt des New Yorks im 19. Jahrhundert hinausgeht: Wie viel Glück können sich Frauen eigentlich leisten?

„Ich weiß nicht, ob Glück eine Frage ist, die sich manche Frauen überhaupt stellen können“, erklärt Coon gegenüber teleschau. „So vieles im Leben einer Frau dreht sich ums Überleben.“ Dabei macht die Schauspielerin keinen Hehl daraus, dass sie selbst in einer privilegierten Situation lebt. Doch auch ihr eigener Alltag ist nicht frei von gesellschaftlichen Erwartungen. „Ich führe ein Leben voller Privilegien“, sagt Coon. „Und trotzdem ist dieser Balanceakt, den ich als Mutter und berufstätige Frau vollführe, in einer Gesellschaft, in der irgendwie beides falsch zu sein scheint, nicht einfach.“

Damit spricht die Schauspielerin einen Konflikt an, den viele Frauen kennen: Wer sich auf seine Karriere konzentriert, muss sich rechtfertigen. Wer viel Zeit mit den Kindern verbringt, soll gleichzeitig beruflich erfolgreich sein. Dass selbst eine erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin diesen Druck empfindet, zeigt, wie tief solche Erwartungen verwurzelt sind.

Die alteingessene Agnes (Christine Baransk, links) und die neureiche Bertha (Carrie Coon) machen in New York aus, wem die Zukunft gehört. (Bild: HBO/Sky) Copyright: HBO/Sky

Coon sieht auch gesellschaftliche Entwicklungen mit Sorge. Besonders die Situation von Frauen in den USA beschäftigt sie. Sie spricht über den Verlust grundlegender Rechte und die Gesundheitsversorgung, die ihrer Meinung nach zunehmend zur Gefahr für Frauen werde. Glück sei deshalb für viele Menschen ein Luxus, über den sie im täglichen Kampf um Sicherheit und Selbstbestimmung kaum nachdenken könnten.

„Momente der Freude mitten im Überlebenskampf - das ist die menschliche Existenz“

Ihre Serienfigur Bertha Russell hat auf den ersten Blick alles erreicht, wovon andere nur träumen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann George (Morgan Spector) hat sie sich einen Platz in der New Yorker High Society erkämpft. Doch ihr unstillbarer Ehrgeiz hat einen hohen Preis: Während Bertha ihre Tochter Gladys in eine gesellschaftlich vorteilhafte Ehe gedrängt hat, droht ihre eigene Beziehung zu zerbrechen. „Bei jemandem wie Bertha gibt es ein Loch, das sich niemals füllen lässt“, erklärt Coon im Gespräch mit teleschau. „Dieser Motor läuft immer weiter.“ Ihre Figur könne durchaus glückliche Augenblicke erleben, aber dauerhaft zufrieden werde sie wohl niemals sein. „Momente der Freude mitten im Überlebenskampf - das ist die menschliche Existenz.“

Dabei ist Bertha überzeugt, mit ihren Entscheidungen für ihre Familie das Richtige getan zu haben. „Ich hatte recht! Ich hatte recht! Und ich schäme mich nicht dafür“, erklärt Coon lachend. Schließlich scheint die Ehe ihrer Tochter Gladys mit dem Duke of Buckingham besser zu funktionieren, als zunächst befürchtet. Doch selbst für die erfolgsverwöhnte Bertha gibt es Dinge, die sich nicht mit Geld oder gesellschaftlichem Einfluss lösen lassen. Besonders die Entfremdung von ihrem Ehemann George belastet die Familie. „Man erwartet, dass die Zeit alle Wunden heilt“, erklärt Coon gegenüber teleschau. „Aber das stimmt eben nicht.“ Eine angeschlagene Beziehung brauche mehr als nur Geduld.

Ob Bertha und George wieder zueinanderfinden, bleibt abzuwarten. Die vierte Staffel von „The Gilded Age“ zeigt erneut, wie eng gesellschaftlicher Aufstieg, Macht und persönliche Opfer miteinander verbunden sind. Neben der Ehekrise der Russells müssen auch die anderen Familien der New Yorker Oberschicht ihren Platz in einer sich verändernden Gesellschaft behaupten.

Die vierte Staffel von „The Gilded Age“ ist ab dem 2. November bei Sky, WOW und HBO Max zu sehen. (tsch)