Horror-Dreh im Amazonas„Am Ende wurde ich einfach mit einem Schlauch abgespritzt!“

Ein Horrorfilm mitten im Amazonas-Dschungel? Klingt nach einer ziemlich verrückten Idee. Vor allem, wenn man nicht einfach in einem klimatisierten Filmstudio dreht, sondern tatsächlich im Regenwald! Genau das hat Regisseur Mike P. Nelson für seinen Survival-Horrorfilm „Beware Boiúna“ getan, der am 12. November in die Kinos kommt. Für seine Hauptdarstellerinnen Jessica Rothe und Kiana Madeira wurde das Abenteuer zu einer Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Dabei beginnt die Geschichte zunächst mit einer guten Absicht: Medizinstudentin Alli (Jessica Rothe) reist mit einer Gruppe von Helfern tief in den Amazonas, um Menschen medizinisch zu versorgen. Mit dabei ist die ortskundige Bootsmechanikerin Lena (Kiana Madeira). Doch als die Gruppe mit Männern aneinandergerät, die in der Region rücksichtslos Bodenschätze ausbeuten, eskaliert die Situation. Plötzlich werden die Helfer gejagt. Und als wäre ein menschlicher Verfolger nicht schlimm genug, erwacht auch noch die Boiúna: eine gigantische Schlange aus der Mythologie des Amazonas, die ihr Revier gegen Eindringlinge verteidigt.

„Moment mal, ich muss das ja alles selbst machen!“

Lena (Kiana Madeira, links) und Alli (Jessica Rothe) befinden sich mit ihrem Dampfer auf einem gefährlichen Kurs. (Bild: Lionsgate/Ana María Gallón) Copyright: Lionsgate/Ana María Gallón

Schon beim ersten Lesen des Drehbuchs bekam Kiana Madeira eine Ahnung davon, was auf sie zukommen würde. „Beim ersten Mal lese ich ein Drehbuch immer wie ein Zuschauer. Ich denke: Wow, unglaublich! Oh mein Gott, wie gruselig!“, erzählt sie lachend im Gespräch mit teleschau. Doch beim zweiten Lesen kam die Erkenntnis: „Moment mal, ich muss das ja alles selbst machen! Ich muss durch den Schlamm kriechen, rennen und all diese Dinge tun. Da fängt die wirkliche Angst erst an.“

Und der Schlamm sollte tatsächlich zu ihrer ganz persönlichen Herausforderung werden. „Ich erinnere mich, wie ich in der Mittagspause komplett damit bedeckt war“, berichtet Madeira. Besonders unangenehm wurde es, als die Temperaturen nachts sanken. „Am Ende des Tages wurde ich draußen buchstäblich mit einem Schlauch abgespritzt!“ Ausgerechnet sie! „Als Kind wollte ich beim Schwimmen nicht einmal den Kopf unter Wasser halten. Ich wollte nichts in die Augen bekommen und meine Haare nicht schmutzig machen. Ich war so ein kleines, sauberes Kind!“ Ihre Kollegin Jessica Rothe kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: „Du hast einen weiten Weg zurückgelegt, Kiana!“

Kiana Madeira (links) und Jessica Rothe erinnern sich an sehr besondere Dreharbeiten für „Beware Boiúna“. (Bild: 2026 Getty Images/Jon Kopaloff) Copyright: 2026 Getty Images/Jon Kopaloff

Rothe wiederum hatte mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. „Ich liebe die Natur. Vor Insekten und Schlangen habe ich eigentlich keine Angst“, erzählt die Schauspielerin gegenüber teleschau. „Wenn sie giftig oder sehr groß sind, halte ich natürlich Abstand.“ Was sie dagegen überhaupt nicht ausstehen kann? „Ich hasse Hitze!“ Und davon gab es im Amazonas reichlich. „Schon am ersten Tag dachte ich: Okay, das wird eine Prüfung.“ Doch genau das machte den Dreh für sie besonders: „Wir haben in Echtzeit erlebt, was auch unsere Figuren erleben. Ein großer Teil der Arbeit wurde uns vom Dschungel abgenommen.“

„Wir mussten vom Wasser runter sein, bevor es dunkel wurde“

Trotz aller Strapazen schwärmen beide von der gemeinsamen Zeit. Madeira erinnert sich besonders gerne an die Abendessen mit ihren Kollegen in Leticia. „Wir hatten nie das Gefühl, mit dieser Erfahrung allein zu sein. Wir waren mit einer so großartigen Gruppe von Menschen unterwegs.“

Für Rothe bleiben vor allem die morgendlichen Bootsfahrten unvergesslich. „In der ersten Hälfte der Dreharbeiten sind wir jeden Morgen mit einem Boot den Amazonas hinunter zu unserem Set gefahren.“ Während die Sonne aufging, wurde ihr immer wieder bewusst, wie außergewöhnlich ihr Beruf ist. „Ich dachte: Ich bin wirklich hier. Ich drehe einen Film. Ich lebe meinen Kindheitstraum auf eine Weise, die ich mir niemals hätte vorstellen können.“

Zurück ging es übrigens immer vor Einbruch der Dunkelheit. „Wir mussten vom Wasser runter sein, bevor es dunkel wurde, weil es danach zu gefährlich wird“, erzählt Rothe. (tsch)