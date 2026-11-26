„Was sind das denn für Dinger?“ Die ungewöhnlichen Gegenstände auf dem Expertentisch gaben Horst Lichter in der Donnerstagsausgabe von „Bares für Rares“ Rätsel auf. Wie gut, dass die fachkundige Unterstützung direkt neben ihm stand. Die hatte sich offenbar auf Anhieb in die Mitbringsel verguckt.

„Das sind Serviettenringe und ein kleines Ablageschälchen“, half Dr. Bianca Berding dem ratlosen Gastgeber auf die Sprünge. Die Fröschlein darauf hatten es der Expertin besonders angetan. „Guck mal, ist der nicht süß?“, schwärmte sie. „Der springt jetzt ins Wasser!“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Das sind Serviettenringe und ein kleines Ablageschälchen“, half Dr. Bianca Berding dem ratlosen Gastgeber auf die Sprünge. Die Fröschlein darauf hatten es der Expertin besonders angetan. „Guck mal, ist der nicht süß?“, schwärmte sie. „Der springt jetzt ins Wasser!“

So ganz schien Horst Lichter die Begeisterung seiner Kollegin nicht teilen zu können. „Du bist zu bewundern“, kommentierte er mit gespielt verständnisloser Miene. Vorsichtshalber gab er ihr noch einen Rat mit auf den Weg: „Küss ihn nur nicht! Das werden Prinzen!“

„Wie süß sind die bitte?“

Ob die Frösche auch die Herzen der Händler erobern würden? Zunächst erzählte Verkäuferin Inge von ihrem Flohmarktfund. Wann immer ihre Enkelin zu Besuch gewesen sei, hätten die Serviettenringe den Esstisch geziert. „Dadurch ist dann einer kaputtgegangen“, bedauerte Inge. „Es waren sechs.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Ob die Frösche auch die Herzen der Händler erobern würden? Zunächst erzählte Verkäuferin Inge von ihrem Flohmarktfund. Wann immer ihre Enkelin zu Besuch gewesen sei, hätten die Serviettenringe den Esstisch geziert. „Dadurch ist dann einer kaputtgegangen“, bedauerte Inge. „Es waren sechs.“

Horst Lichter machte kurzerhand aus der Not eine Tugend: „Ja gut, man kann ja sagen, es sind vier plus einer.“ Auch eine plausible Erklärung hatte er parat: „Es ist für einen Vier-Personen-Haushalt, und falls mal einer kaputtgeht, hat man einen in Reserve.“

Sämtliche Händler beteiligten sich am Wettbieten. Walter „Waldi“ Lehnertz hüpfte der Konkurrenz schließlich mit einem Gebot von 150 Euro davon. Damit hatte sich Inges Wunschpreis verdreifacht. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Als Sinnbild für Glück, Lebensmut und Zuversicht galt die Amphibie laut Bianca Berding. Gerade bei gemeinsamen Familienmahlzeiten war er somit ein überaus passender Tischgast. Diese Stücke stammten aus der Porzellanmanufaktur Ens und wurden von Hand mithilfe eines frühen Airbrushverfahrens bemalt. Das erklärte auch, warum das Grün auf ihren Rücken unterschiedlich kräftig ausfiel.

Zwischen 1900 und 1919 war das Serviettenring-Ensemble laut Berding entstanden, der Teebeutelhalter stammte aus dem Jahr 1945. „So alt sind die?“, wunderte sich Horst Lichter. Auch Inge hatte ihrem Flohmarktfund so viele Jahre nicht zugetraut: „Hätte ich nicht gedacht!“

Ein Erbstück aus dem Nachlass des Schwiegervaters stand als Nächstes zum Verkauf: ein gut erhaltener Montblanc-Füller aus den frühen 1920er-Jahren. Samt Goldfeder, Originalkarton und zugehörigen Papieren brachte es das Schreibgerät auf einen Schätzwert von 400 bis 500 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Mit 50 Euro für die gesamte Froschgesellschaft wäre die Verkäuferin zufrieden gewesen. „Wie viel haben Sie bezahlt?“, wollte Bianca Berding wissen. 36 Euro hatte Inge einst investiert. „Oh, das ist aber sehr fair.“ - „Ich gehe da ein bisschen höher“, kündigte sie an und taxierte das Ensemble auf 80 bis 100 Euro. Mit der Händlerkarte machte sich Inge auf den Sprung einen Raum weiter.

Wie die Expertin war auch Susanne Steiger dem Charme der Porzellantierchen sofort erlegen: „Wie süß sind die bitte?“, entzückte sie sich. „Oh Gott sind die schön!“ Sämtliche Händler beteiligten sich am Wettbieten. Walter „Waldi“ Lehnertz hüpfte der Konkurrenz schließlich mit einem Gebot von 150 Euro davon. Damit hatte sich Inges Wunschpreis verdreifacht.

„Bares für Rares“: Das waren die weiteren Objekte der Sendung

50 Euro pro Blatt und damit insgesamt 1.100 Euro hatte sich Claudia für die Sammlung erhofft. Angesichts der laut Expertin „schwergängigen Thematik“ und der Unbekanntheit des Künstlers Otto Schön fiel die Expertise mit 500 bis 700 Euro allerdings deutlich geringer aus. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Ein Erbstück aus dem Nachlass des Schwiegervaters stand als Nächstes zum Verkauf: ein gut erhaltener Montblanc-Füller aus den frühen 1920er-Jahren. Samt Goldfeder, Originalkarton und zugehörigen Papieren brachte es das Schreibgerät auf einen Schätzwert von 400 bis 500 Euro.

Julian Schmitz-Avila erkannte die Qualitäten auf Anhieb: „Das ist aber wirklich ein schönes, altes Stück.“ Auch Wolfgang Pauritsch war angetan: „Wahnsinn“. Und stellte fest: „Das ist ein ganz früher.“ Bei 500 Euro war der Handel besiegelt. Der Füller schreibt seine Geschichte nun bei Pauritsch weiter.

„Das sieht aus, als hätte man es aus einem Felsen rausgebrochen“, fand Horst Lichter beim Anblick des Goldschmucks. „Da hast du schon die richtige Assoziation“, bestätigte Patrick Lessmann. Der finnische Ohrschmuck namens „Frutto“ war naturnah gestaltet. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Vom Stift zum Papier: Claudia hatte im Haus ihrer Großeltern handgedruckte Holzschnitte auf Japanpapier aus dem Jahr 1925 entdeckt. Mit den Darstellungen zum Thema „Bauernkrieg 1525“ konnte sie persönlich wenig anfangen, weshalb die Kunstwerke einen neuen Besitzer finden sollten.

50 Euro pro Blatt und damit insgesamt 1.100 Euro hatte sich Claudia für die Sammlung erhofft. Angesichts der laut Expertin „schwergängigen Thematik“ und der Unbekanntheit des Künstlers Otto Schön fiel die Expertise mit 500 bis 700 Euro allerdings deutlich geringer aus.

Glanzvoll ging die Sendung zu Ende: Die im Stil des Art déco gestaltete Platinuhr war reich mit Diamanten und Smaragden besetzt. Nicht ganz original war hingegen das Weißgoldarmband. Ursprünglich war dort ein Samtband angebracht. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Die mitunter recht martialischen Motive stießen im Händlerraum durchaus auf Interesse, ließen die Gebote aber nicht in die erhofften Höhen schnellen. Christian Vechtel bot 300 Euro für die Künstlermappe. Claudia willigte ein.

„Das sieht aus, als hätte man es aus einem Felsen rausgebrochen“, fand Horst Lichter beim Anblick des Goldschmucks. „Da hast du schon die richtige Assoziation“, bestätigte Patrick Lessmann. Der finnische Ohrschmuck namens „Frutto“ war naturnah gestaltet.

750 bis 800 Euro veranschlagte der Experte für das Ohrstecker-Paar, das 2010 bei Lapponia entstanden war. Auch im Händlerraum erkannte man die gestalterische Handschrift auf Anhieb: „Das sieht sehr skandinavisch aus“. Susanne Steiger sicherte sich die goldenen Schmuckstücke für 700 Euro.

Glanzvoll ging die Sendung zu Ende: Die im Stil des Art déco gestaltete Platinuhr war reich mit Diamanten und Smaragden besetzt. Nicht ganz original war hingegen das Weißgoldarmband. Ursprünglich war dort ein Samtband angebracht.

Die funktionstüchtige Schmuckuhr aus der Zeit zwischen 1920 und 1940 war laut Schätzung 1.500 bis 1.600 Euro wert. Das passte mit den Geboten überein: Julian Schmitz-Avila legte 1.500 Euro auf den Tisch. Sein Urteil: „Schickes Ührchen - kann man gut tragen!“ (tsch)