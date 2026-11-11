Horst Lichter spricht nach Top-Expertise von „kleiner Kathedrale“ - doch die Top-Gebote bleiben aus

„Ach, ist das schön!“ Wendela Horz war in der Mittwochsausgabe von „Bares für Rares“ (ZDF) sofort von der kleinen Teedose verzaubert. Das Silberobjekt überzeugte nicht nur optisch, sondern auch mit seinem Alter. Nach der Expertise schwärmte auch Horst Lichter. Nur bei den Händlern sah die Sache etwas anders aus ...

Horst Lichter sagte nach der Expertise: „Für mich steht die Dose jetzt wie eine Kathedrale da.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Die Eltern von Verkäufer Marec aus Weinbach hatten den Tea Caddy 1977 während eines London-Urlaubs gekauft. Beide sammelten silberne Objekte. Bei der Begutachtung erkannte Horz, dass es sich um ein außergewöhnlich altes Stück handelte. Die Punzen bestätigten ihre Vermutung: Die Teedose stammte aus dem Jahr 1716 und war somit 310 Jahre alt.

„Mein Gott“, war jetzt auch Lichter beeindruckt. Für Marec hingegen war die Information nicht neu: „Das habe ich auf einem Zettel von meinem Papa gelesen, das Gefäß wurde 1716 geprüft.“ Die 958er-Silberlegierung war für die damalige Zeit typisch: Der höhere Feingehalt von Britannia-Silber sollte verhindern, dass Silberschmiede 925er-Münzen einschmolzen.

„Für mich steht die Dose jetzt wie eine Kathedrale da“

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts sei Tee ein „unglaubliches Luxusprodukt“ gewesen, wusste Wendela Horz. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts sei Tee ein „unglaubliches Luxusprodukt“ gewesen. Eine Packung mit 100 Gramm Tee hätte damals umgerechnet 180 Euro gekostet, erklärte Horz. Erst durch spätere Steuersenkungen sei das Getränk auch für ärmere Bevölkerungsschichten erschwinglich geworden.

Elke Velten zeigte sich skeptisch, ob die Dose gewinnbringed zu verkaufen wäre. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Anhand der Punzen konnte Horz nicht nur das Alter, sondern auch den Hersteller bestimmen: John Farnell war ab 1714 Silberschmied in London. Auch der ausgezeichnete Erhaltungszustand begeisterte die Expertin. Fasziniert betrachtete Lichter das kleine Schmuckstück und säuselte: „Für mich steht die Dose jetzt wie eine Kathedrale da.“

Marec hoffte auf einen Verkaufspreis von 1.400 Euro. Schließlich hatte sein Vater 1977 bereits 600 Pfund ausgegeben. Den reinen Silberwert bezifferte Horz auf 330 Euro. Trotz des hohen Alters und des hervorragenden Zustands fiel ihre Einschätzung zurückhaltender aus: 1.000 bis 1.200 Euro. Die Händlerkarte wurde dennoch angenommen.

„Oh, eine Teedose!“

Verkäufer Marec (rechts) und Händler Friedrich Häusser einigten sich auf 900 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Beim Auspacken erkannte Elke Velten das Objekt und freute sich: „Oh, eine Teedose!“ Als Marec anschließend das hohe Alter des des Silbergefäßes verriet, reagierte auch Julian Schmitz-Avila mit einem anerkennenden Pfiff. Velten betonte: „Toll, super Zustand.“

Als Julian Schmitz-Avila die Teedose genauer betrachtet hatte, ordnete er sie dem frühen Barock zu: „Dafür ist das Design sehr pur und clean.“ Das erste Gebot gab allerdings Wolfgang Pauritsch ab: Lediglich 250 Euro. Marec ließ sich davon nicht beeindrucken. Auch die anschließenden kleinen Preiserhöhungen lagen noch deutlich unter seinen Vorstellungen.

Als Anaisio Guedes schließlich bei 650 Euro nach dem Zuschlag fragte, blieb Marec hart: „Nein.“ Velten beteiligte sich erst gar nicht an der Auktion. Sie bezweifelte, mit der Teedose Gewinn zu erzielen. Schmitz-Avila widersprach zwar: „Mehr als das Doppelte des Silbergehalts ist es wert.“ Aber Velten blieb skeptisch: „Na, dann macht ihr mal weiter.“

Nach einigen weiteren Geboten und Pauritschs Lob für „die Handarbeit von damals“ lag Friedrich Häusser mit seinem Gebot von 870 Euro vorn. Auf Marecs ausdrückliche Bitte erhöhte er auf 900 Euro und erhielt den Zuschlag. Kollege Pauritsch ließ sich einen passenden Scherz nicht nehmen: „Jetzt gibt es beim Friedrich Teatime.“ (tsch)