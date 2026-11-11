Horst Lichter spricht nach Top-Expertise von „kleiner Kathedrale“ - doch die Top-Gebote bleiben aus

„Ach, ist das schön!“ Wendela Horz war in der Mittwochsausgabe von „Bares für Rares“ (ZDF) sofort von der kleinen Teedose verzaubert. Das Silberobjekt überzeugte nicht nur optisch, sondern auch mit seinem Alter. Nach der Expertise schwärmte auch Horst Lichter. Nur bei den Händlern sah die Sache etwas anders aus ... (Bild: ZDF)

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