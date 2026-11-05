Der plötzliche Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger ist auch für seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger ein schwerer Verlust. Wie die Nachrichtenagentur dpa und AFP übereinstimmend berichten, wurde der 55-jährige Bundesvorsitzende der Freien Wähler am Mittwochabend leblos in seinem Berliner Hotelzimmer aufgefunden. Die genauen Umstände seines Ablebens sind bislang ungeklärt.

Aiwanger hinterlässt seine 48-jährige Lebensgefährtin und zwei gemeinsame Söhne, die 2012 und 2016 geboren wurden. Schweiger leitet seit 2014 das Landratsamt in Regensburg und gehört zudem seit 2018 dem Bezirkstag der Oberpfalz an.

Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger: Gemeinsame Anfänge im bayerischen Landtag und bewusst gewählte Diskretion

Das Paar lernte sich bereits vor der bayerischen Landtagswahl 2008 kennen, als Schweiger selbst für die Freien Wähler in das Landesparlament einzog. Die Beziehung hielten die beiden Politiker jedoch jahrelang geheim; erst 2012 machten sie ihre Partnerschaft öffentlich.

Hubert Aiwanger und seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger als Wandergesellen verkleidet bei der Fernsehsitzung „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim am 10. Februar 2023. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Gegenüber der „Mittelbayerischen Zeitung“ erklärte Aiwanger damals knapp: „Das genaue Datum werde ich nicht bekannt geben.“ Die Zurückhaltung begründete er später im Interview mit der „Abendzeitung“ auch mit der parlamentarischen Konstellation, da er seinerzeit den Fraktionsvorsitz innehatte und beide derselben Fraktion angehörten.

Polit-Paar war nicht verheiratet: Tanja Schweiger wurde als „Frau Aiwanger“ angesprochen

Schweiger selbst äußerte sich 2021 im Gespräch mit dem Magazin „Bunte“ ähnlich zurückhaltend und sprach von einem kleinen Geheimnis um den genauen Beginn ihrer Verbindung. Obwohl die beiden nie heirateten, sei es im Alltag durchaus vorgekommen, dass sie mit „Frau Aiwanger“ angesprochen worden sei.

Konkrete Hochzeitspläne hatten die beiden jedoch nicht. Aiwanger betonte dazu 2020 in der „Abendzeitung“, er habe zwar keine Angst vor etwas Ernstem, mache aber vor allem dann ernst, wenn es auch nötig sei: „Und wenn es nicht nötig ist, dann braucht's das auch nicht unbedingt.“

Rückzugsort auf dem Land und seltene öffentliche Auftritte

Gemeinsame Termine blieben über all die Jahre eine Seltenheit. Dies sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um im Privatleben überhaupt Ruhe zu finden. Gegenüber der Zeitschrift „Bunte“ erklärte die Landrätin damals: „Sonst hätten wir ja keine ruhige Minute mehr.“

Hubert Aiwanger und Tanja Schweiger bei der „Fastnacht in Franken“ 2019. (Archivbild) Copyright: imago/HMB-Media

Ganz aus der Öffentlichkeit hielten sich die beiden jedoch nicht heraus. So traten Schweiger und Aiwanger wiederholt gemeinsam bei politischen Veranstaltungen auf. Dazu gehörten etwa der Politische Gillamoos in Abensberg und der politische Aschermittwoch der Freien Wähler in Deggendorf. Auch auf dem roten Teppich der Fernsehsitzung „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim zeigten sie sich mehrfach gemeinsam: 2019, 2020 und 2023 posierten sie dort für die Fotografen.

Lange Urlaubsreisen ließen die vollen Terminkalender beider Politiker dagegen kaum zu. Stattdessen verbrachte die Familie wenige freie Tage meist in bayerischen Familienhotels oder an Wochenenden auf dem elterlichen Bauernhof Aiwangers in Niederbayern.

Einer ihrer letzten gemeinsamen Termine in der Öffentlichkeit fand Ende September beim „Tag des Handwerks“ in Schweigers Heimatstadt Regensburg statt. Aiwanger war Schirmherr des Fests und hielt ein Grußwort.

Vor wenigen Tagen meldete sich Schweiger anlässlich der Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort. Dort veröffentlichte sie ein Foto von Grablaternen mit dem Zitat: „Das Leben endet, die Liebe nicht“. Unter dem Beitrag sprachen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer nach dem Bekanntwerden von Aiwangers Tod ihr Beileid aus. (jag)