In den Pioniertagen des Privatfernsehens hat Hugo Egon Balder große Fußstapfen hinterlassen. Der Moderator und Produzent schuf mit „RTL Samstag Nacht“ (1993-1998) eine Kultsendung, präsentierte allerdings zumindest auch ein Format, das heute nicht grundlos mit Sexismus in Verbindung gebracht wird: die textilarme Spielshow „Tutti Frutti“ (1990-1993).

Im Podcast „Dein Ernst“ von Benjamin von Stuckrad-Barre wurde der 76-Jährige jetzt mit einer Kinodokumentation konfrontiert, die kritisch auf jene TV-Ära zurückblickt. In „Was haben wir gelacht“ sprechen unter anderem Balders Weggefährtinnen Esther Schweins und Hella von Sinnen darüber, wie sie unter einem bisweilen sexistischen, misogynen und homophoben Klima in der Unterhaltungsbranche gelitten haben.

Stuckrad-Barre: „Du denkst, es ist aus den 50ern“

Hugo Egon Balder sagt, er sei in den 90er-Jahren der „Beichtvater für alle“ gewesen. (Bild: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt) Copyright: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt

„Das wirklich Bestürzende ist das Archivmaterial aus den 90ern“, sagt Stuckrad-Barre über den im Sommer 2026 gestarteten Dokumentarfilm: „Du denkst, es ist aus den 50ern.“ Wenn Esther Schweins bei „Wetten, dass ..?“ zu Gast war, seien da sonst nur Männer gewesen. „Sie musste sich dazwischensetzen und wurde von allen Seiten wirklich betatscht und es wurde Maß genommen und reden war gar nicht so erwünscht“, schildert der Schriftsteller (“Noch wach?“) die damaligen Gepflogenheiten im deutschen Unterhaltungsfernsehen: „Das ist schon brutal.“

„Absolut brutal“, bestätigt Balder die Eindrücke des Podcast-Gastgebers. Gleichzeitig verwahrt er sich dagegen, selbst ein solches Klima erschaffen zu haben: „Das ist ja alles nicht bei 'Samstag Nacht' passiert.“ Gerne hätte er noch mehr lustige Frauen für die Comedy-Show engagiert: „Wir haben sehr gut gesucht.“ Trotzdem seien die Frauen in der Unterzahl geblieben, „weil wir keine gefunden haben“.

Allerdings habe er versucht, die beiden weiblichen Ensemblemitglieder Esther Schweins und Tanja Schumann auf das vorzubereiten, was sie erwarten würde: „Als wir angefangen haben, haben wir mit Esther und Tanja geredet und zu beiden von Anfang an ganz offen gesagt: 'Wenn wir Erfolg haben sollten, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Esther mehr auf den Titelblättern zu sehen ist als du, Tanja.'“ Genau so sei es gekommen.

„Wenn ich's nicht gemacht hätte, hätte es ein anderer gemacht“

Seine eigene Rolle beschrieb Balder als „Beichtvater für alle“. Sexismus habe es unter seiner Verantwortung als TV-Produzent nie gegeben. „Wir wussten aber, dass es außerhalb passieren wird, und haben versucht, sie alle ein bisschen aufzufangen.“ Manchmal sei das nicht einfach gewesen: „Aber ich glaube, dass Esther auch in dieser Zeit so eine Intelligenz hatte, dass sie das zwar nicht abschütteln konnte, aber zumindest teilweise über den Dingen stand.“

Angesprochen auf die aus dem italienischen Fernsehen adaptierte Skandalshow „Tutti Frutti“ räumte Balder ein: Seine enge Freundin und Kollegin Hella von Sinnen habe es immer schrecklich gefunden, wie die Frauen in der Sendung präsentiert wurden. Was er darauf erwidert habe? „Ja, nichts, was soll ich dazu sagen? Ich hab gesagt: Ja, hast du recht. Wenn ich's nicht gemacht hätte, hätte es ein anderer gemacht.“

Mit Hella von Sinnen hätte er in der Frage „nie Stress“ gehabt. „Hella weiß, ich bin alles andere als ein Macho-Typ. Für mich war 'Tutti Frutti' Comedy.“ Ein dreiseitiger Beschwerdebrief des Domvikars aus Regensburg hänge heute noch bei ihm zu Hause. Damals habe man über das Protestschreiben „wirklich sehr gelacht“. (tsch)