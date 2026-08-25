„Ich bin aufgeregt“Amira Aly enthüllt Geschlecht ihres Babys

„Es fühlt sich noch surreal an“, gibt Amiry Aly (33) in der ersten Folge ihres neuen Podcasts „Amira + 1“ zu. Die Moderatorin erwartet aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren. Mit ihrem Podcast-Gast, Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen (55), spricht sie über den baldigen Familienzuwachs - und verrät das Geschlecht ihres dritten Kindes.

„Ich bin langsam kurzatmig, viele Kopfschmerzen. Ich habe noch nichts vorbereitet“, verrät Aly gegenüber Lufen. Jedoch versichert sie: „Die Kinder freuen sich sehr auf das Geschwisterchen.“ Aly hat aus ihrer früheren Ehe mit dem Comedian Oliver Pocher bereits zwei Söhne.

Das Geschlecht ihres dritten Kindes hatte Aly bisher geheim gehalten. Marlene Lufen gesteht: „Ich habe von Sekunde eins, wo ich von deiner Schwangerschaft gehört habe, gedacht, es wird ein Mädchen.“ Und tatsächlich sollte sie mit ihrer Vermutung recht behalten. Denn Amira verrät daraufhin freudestrahlend: „Es wird ein Mädchen!“

Amira Aly: „Du hast doch gar keine Ahnung von einem Mädchen?“

Lufen, die selbst sowohl eine Tochter als auch einen Sohn hat, freut sich für Amira: „Das ist so schön, wenn du beides erlebst!“ Aly erinnert sich derweil: „Meine erste Reaktion war so: Was mache ich mit einem Mädchen? Du hast doch gar keine Ahnung von einem Mädchen?“

Auch der Altersunterschied von fünf beziehungsweise sechs Jahren zwischen ihren Söhnen und ihrer Tochter habe sie anfangs besorgt. Doch Aly erklärt: „Ich sehe jetzt auch, was es für Vorteile hat, weil sie einfach schon diese Verantwortung haben.“ Ihre beiden Söhne würden sich bereits jetzt rührend um sie und den Nachwuchs kümmern: „Sie streicheln morgens meinen Bauch, abends sprechen sie mit der Kleinen, erfinden Namen für sie“, berichtet Amira. Sie gesteht dennoch: „Ich bin aufgeregt, ich sag' es dir ganz ehrlich.“ Marlene Lufen beruhigt die werdende Mutter: „Man wächst rein und das ist etwas ganz, ganz schönes“, versichert sie. (tsch)