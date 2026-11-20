Tobias aus Brandenburg hat sich drei Hofdamen eingeladen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach einem für „Bauer sucht Frau“ ungewohnten Speeddating-Ausschlussverfahren begrüßt Hobbybauer Tobias seine drei ausgewählten Hofdamen in Brandenburg. Rüya (22), Caro (37) und Sarah (42) sind von der großen, modernen Wohnküche angetan. „Hier würde sich die Hofdame 80 Prozent der Zeit aufhalten ... nee, Quatsch!“, scherzt der 41-Jährige.

Dann stellt der Mann, der zuvor mit Designerin Sarah Kern liiert war, seinen Hofdamen eine Frage - keine rhetorische, wie sich schnell herausstellt: „Wer findet ausgestopfte Tiere schön?“ Die Reaktion: betretenes Schweigen. IT-Mitarbeiterin Caro fasst sich als Erste: „Also, ich bin da raus!“, macht die 37-Jährige lächelnd klar. Die 22-jährige Rüya prescht hingegen vor: „Ich könnte das Zimmer nehmen!“ Tobias freut es. „Dir macht es nichts aus? Dann kriegst du mein Schlafzimmer“, beschließt er.

Hobbybauer Tobias: „Das ist ein Jagdhaus, das muss klar sein“

IT-Mitarbeiterin Caro (links) findet die Atmoshpäre „gruselig“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zunächst freut sich die Hofdame noch, muss dann aber erkennen, dass das Zimmer voll mit ausgestopften Dachsen, Frettchen, Waschbären und allerlei Geweihen und Fellen ist. Der 41-jährige selbsternannte „Gentleman Farmer“ erklärt: „Das ist ein Jagdhaus, das muss klar sein. Ich esse Fleisch, und dann sollte man auch wissen, wie man dazu kommt.“

Der 41-Jährige sieht seine Jagdleidenschaft als „gelebten Naturschutz“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Er selbst sieht die Jagd als „angewandten Naturschutz“ und erklärt den Frauen, dass jedes Tier eine Geschichte habe: „Das ist ja auch eine Ehre gegenüber dem Geschöpf, dass man nicht nur sagt: Ich packe es in die Tiefkühltruhe“, erklärt Tobias. Insgesamt 200 Tiertrophäen hat er zu Hause versammelt.

Caro ist nicht überzeugt: „Ich finde das irgendwie ein bisschen gruselig, wenn dich nachts alle anstarren“, sagt sie. Konkurrentin Sarah ist ebenfalls irritiert: „Ich kenne das von mir zu Hause nicht“, sagt die Sekretärin. Dass sie im „Vogelzimmer“ übernachtet, sorgt bei ihr für einen Lachflash: „Ich bin gespannt, wie ich heute Nacht schlafe ...“

„Das Wildschwein habe ich in einer romantischen Wintermondnacht erlegt“

Die 22-jährige Rüya freundet sich mit dem Tiertrophäen an. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nachdem Rüya bei Tobias noch einmal nachhakt (“Wie läuft so was ab?“), scheint sie zunächst ihren Frieden mit der ungewöhnlichen Schlafstatt gemacht zu haben. „Es sieht schon nach Kunst aus“, erkennt die 22-Jährige, die in einem Fitness-Studio arbeitet.

Caro ist ihrerseits erleichtert, denn sie hat das Gästezimmer bekommen, in dem nur ein einsames Wildschweinfell auf dem Boden liegt. „Das Wildschwein habe ich in einer romantischen Wintermondnacht erlegt“, protzt Tobias. Er scheint die Frauen mit noch mehr Jägerlatein beeindrucken zu wollen, wählt dabei aber einen maximal unpassenden Vergleich: „Dachse, die ranzen, schreien sehr schrill. Das hört sich wie ein abgestochenes Kind an“, sagt er.

Wie es mit Tobias und seinen Hofdamen weitergeht, zeigt RTL montags und dienstags um 20.15 Uhr und sieben Tage vor der Ausstrahlung im kostenpflichtigen RTL+-Stream. (tsch)