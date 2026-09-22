„Ich bin nicht nervös“, sagt „Dinner“-Gastgeberin Daniela - wenig später ist ihr Outfit ruiniert

Daniela (53) trägt das Motto für ihren Abend auf der Schürze. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich bin nicht nervös, das macht mir voll Spaß“: Als Daniela (53) das sagt, klingt ihre Stimme zugegebenermaßen etwas schrill. Aber auf ihrer Kochschürze trägt die Gastgeberin an Tag 2 der „Das perfekte Dinner“-Woche in Berlin entschlossen die Variation von „keine Panik“, und genau so möchte die Urberlinerin (“Wir wohnen in dritter Generation in Lichterfelde“) Leiterin eines Familienzentrums auch vorgehen.

Noah (links) und Gregor freuen sich über Danielas Dessert. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Stabilität soll ihr auch ihr Menü verschaffen, das den fünf Elementen gewidmet ist. Doch Halt - was soll das fünfte sein? „Die Liebe“, schwärmt Thanh (35). „Dass wir da sind“, fasst es Youngster Noah (19) rührend einfach. Doch die Gastgeberin sieht es kulinarisch: „Damit meine ich Umami. Alle Geschmacksrichtungen sollen vertreten sein.“

Motto: Das fünfte Element

Vorspeise: Feuer und Luft - Kräftige Wantans gefüllt mit Garnele und Huhn in Brühe, darauf Crispy-Chili-Öl Hauptspeise: Wasser - Fisch neben Salzzitronen-Risotto, dazu Knusper-Gremolata und Cherrytomaten Nachspeise: Erde - Kokos-Dulche-De-Leche-Eis, dazu Schokoschnitte und Espresso

„Das Huhn konnte fliegen - aber jetzt nicht mehr“

Daniela (53) kämpft mit ihrem Shaker. (Bild: RTL) Copyright: RTL

An Tag 2 trifft sich die Berliner „Dinner“-Runde bei Daniela (53) in Lichterfelde. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Vor- und Hauptspeise gehen gut über die Bühne. Lediglich die Wantans sind Vietnamesin Thanh nicht würzig genug. Das lässt sich vom Crispy Chili Oil nicht behaupten. „Etwas pikant“ bringen sie Jannik (28) zum Husten und machen Gregor (41) durstig: „Dafür haben wir ja den Wein.“ In den Wantans finden sich neben Garnelen, die Daniela eigentlich nicht mag (“Aber sie gehören halt hinein“), auch Huhn. Das steht gnadenlos für das Element Luft: „Es konnte fliegen - aber jetzt nicht mehr.“ Der Wasser symbolisierende Fisch kommt bestens an, ebenso das Risotto.

Das Element Erde, das Daniela neben der Schürze zur Beruhigung einsetzen könnte, findet sich schließlich in ihrem Dessert. Auf diesem liegt jedoch ein leichter Fluch. Erst stellt sie bei der Zubereitung bei einem Blick auf ihre Liste fest, dass sie die Hauptkomponenten Kokosmilch und Dulche de Leche vergessen hat: „Da muss ja noch was rein in das Eis!“ Das lässt sich schnell beheben beziehungsweise unterheben.

Ein Eigenleben entwickelt jedoch der als begleitender Digestiv gedachte Espresso Martini. In einem widerspenstigen Shaker zubereitet, will er erst nicht ans Tageslicht - dann aber vehement, und zwar fontänenartig über Danielas Outfit. „Kann vorkommen“, wischt sie sich die Spuren vom Gesicht und verzichtet am Tisch auf ihr Getränk: „Ich habe schon probiert.“ Noah, der das Ereignis minutiös verfolgen konnte, ist begeistert - auch vom Drink. Jannik wiederum ist neidisch auf den „point of view“ seines Mitstreiters. Daniela verbucht schließlich 31 Punkte und womöglich den spektakulärsten Cocktail, den sie je zubereitet hat. (tsch)