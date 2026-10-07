„Ich bin richtig sauer“, sagt „Perfektes Dinner“-Gast - und zückt dann 10 Punkte!

„Es heißt ja 'Das perfekte Dinner', und da will ich bissl auch abreißen“, verkündet Jonathan, der idyllisch im Mehrgenerationenhaus mit Blick auf die Kastelburg in Waldkirch wohnt, seine Ambitionen. „Zum Kochen gekommen bin ich durch meine Oma“, erzählt der Bundeswehr-Offizier. Oma Danica (81) lässt es sich nicht nehmen, ihrem Enkel an seinem „Dinner“-Tag über die Schulter zu schauen. „Meine Oma hat sich heute richtig gefreut, dass sie hier dabei sein konnte. Das ist für sie ein Mega-Erlebnis“, strahlt Jonathan. Seine kroatischen Wurzeln spiegeln sich im Motto „Spezerei - vom Schwarzwald bis zur Adria“ wider:

Vorspeise: Pulpo und Polenta Hauptspeise: Kalb trifft Rind - Pommes Anna / Sellerie / grüner Spargel Nachspeise: Schokolade / Birne / Vanille

Oma Danica schaut ihrem Enkel Jonathan bei den Vorbereitungen zu. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„'Spezerei' ist eigentlich ein österreichischer Begriff, heißt Delikatesse, und den haben die auch benutzt in Kroatien“, erklärt Jonathan. „Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann mal ein eigenes Haus am Meer zu haben, wo man vielleicht noch ein kleines Bistro mit drin hat.“

Wer ist diese Anna?

Routiniert richtet Jonathan seine Pommes Anna mit Kalb und Rind an. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach einer „knuffigen“ Begrüßung freuen sich die Gäste auf den Aperitif. Basil Smash oder Sarti Spritz? Die Gäste dürfen wählen. „Super lecker, optimale Begrüßung“, findet David (21). „Und wie war's mit der Oma?“, will Harry (54) wissen. „Super! Die hat sich so gefreut, die hat so viel Spaß gehabt“, erzählt Jonathan vom gemeinsamen Schnibbeln. „Heißt deine Oma Anna?“, versucht Elise (34) hinter das Geheimnis dieser „Pommes Anna“ zu kommen. Jonathan schaut die Französin irritiert an: „Pommes Anna, das ist doch ein Gericht!“

Für ein perfektes Menü vergeben Harry (links) und David gerne 10 Punkte. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Pulpo, Polenta und Paprikacreme bekommen viel Lob. „Boah, ist das lecker“, meint Elise. „Mega!“, fasst es David in einem Wort zusammen. „Super! Genau richtige Konsistenz“, stimmt auch Harry zu. „Die Vorspeise hat sehr gut gepasst als Opener.“

Der Hauptgang - „ein Traum!“

Weiter geht es mit Rinderbacke und Kalbsfilet mit geschichteten Kartoffeln, besagten „Pommes Anna“. „Wow!“, entfährt es Olivia (40) beim Anblick des appetitlich angerichteten Tellers. „Boah ist das geil! Oh mein Gott!“, freut sich Elise aufs Essen. Der erste Bissen macht sie glücklich: „Es ist so lecker!“ David schwärmt: „Die Soße! Das lief runter wie nichts!“ Harry bittet Jonathan: „Klopf dir mal auf die Schulter.“ Elise macht das schönste Kompliment: „Man spürt die Liebe.“ Ihr Fazit zum Hauptgang: „Ein Traum!“

„Mein Dessert wird eine relativ moderne Interpretation sein von der klassischen Birne Helene“, serviert Jonathan zur Sous-vide gegarten Birne ein Birnen-Kardamom-Sorbet, Salted Caramel und Schoko-Brownie. Die Gäste genießen jeden Bissen mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht. „Man ist ein bisschen sprachlos, weil es gibt so viel zu Erleben auf dem Teller“, probiert sich Harry durch die süßen Komponenten. „Schmackofatz einfach“, meint Olivia.

„Ich bin richtig sauer. Er hat gesagt, er kann keine Nachspeise“, empört sich Elise, denn nun kann sie nicht anders, als zehn Punkte zu geben. Ebenso wie David und Harry: „Ich werde davon träumen heute Nacht.“ Ganze 39 Punkte hat sich Jonathan mit Omas Hilfe erkocht und schiebt sich damit in der Wochenwertung nach vorne. (tsch)