„Ich erkenn' ihn nicht mehr wieder“Suff-Ausraster entsetzt im „Sommerhaus der Stars“ alle

Zwischen Liebe und Hass: Hati (links) und Alex (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mittags schon das erste Bier: Alex trinkt sich das Sommerhaus „schön“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mit der Faust schlug Alexander Molz (31) am Ende der sechsten Folge des RTL-Zoff-Formats „Das Sommerhaus der Stars“ so heftig gegen die Abstimmungs-Wand , dass alle bis dahin dort platzierten Fotomagneten zu Boden fielen. Der „Köln 50667“-Darsteller war in dieser Nominierungsnacht sichtlich angetrunken. Kein Wunder, hatte er doch schon zur Mittagszeit das erste Bier geöffnet.

In der Nominierungsnacht ist Alex sichtlich angetrunken. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Alles sehr zum Entsetzen seiner Freundin Hati Suárez (26), die ihn im Anschluss an seine wankende Faust-Aktion zur Rede stellte, woraufhin er sie wüst beschimpfte: „Red nicht so'n verdammten Sch..., du Opfer!“ Der Rest des Casts konnte nur fassungslos den Kopf schütteln und die weinende Hati trösten.

Hati ist entsetzt über Alex' Verhalten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Michelle (links) und Kathy (rechts) trösten die verzweifelte Hati. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Es war ein neuer Tiefpunkt in dieser ungesunden Achterbahn-Beziehung, die permanent schwankte zwischen heißen Liebesschwüren und bösen Beleidigungen beiderseits. „Ich erkenn' ihn nicht mehr wieder, das ist ein komplett anderer Mann“, staunte Hati verletzt und überlegte gar, die Show zu verlassen.

Neues Paar, neuer Stress: Ginger und Lukas ziehen ein. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Inzwischen gehen in der Trash-TV-Bubble die Gerüchte herum, dass es in einer der kommenden Folgen zu einer Trennung und daraufhin zu einem Rauswurf von Seiten der Produktion gekommen sein soll, doch offiziell bestätigt wurde diesbezüglich nichts. Stattdessen veröffentlichte Alex ein Entschuldigungs-Statement.

Ginger Wollersheim legt sich mit (fast) allen an

Das Balance-Spiel bricht Nico (links, mit Freundin Laura) entnervt ab. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Langweilig“ findet Ginger Tano (links) und Anna (rechts). (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch Nico (Bild) wird von Ginger verbal attackiert. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch wenn dieser Eklat der Krawall-Höhepunkt der Show war, so gab es auch noch weitere Aufreger. So war etwa Ginger Costello-Wollersheim (40) mit ihrem Partner Lukas Reiter (32) als zweites Nachzügler-Paar ins Haus gezogen und hatte sich offenbar vorgenommen, sich mit fast allen im Haus anzulegen - mit Ausnahme von Hati, die sie im RTL-Format „Reality Queens“ lieben gelernt hatte. Mit Anna Lisson (26) und Tano Milingi (25) etwa wechselte sie kaum ein Wort, beschimpfte „Temu und Anna“ in der Nominierungsnacht jedoch als langweilig und alle anderen im Grunde auch.

Fabrice und Anita müssen in der nächsten Folge um ihren Verbleib im Haus kämpfen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch Nico Legat (28) griff sie verbal an und empfahl ihm den Gang in eine Entzugsklinik, was selbst den Nico nicht gerade wohlgesonnenen Kandidatinnen und Kandidaten zu viel war. Denn der hatte sich wegen seiner Suchtprobleme bereits tatsächlich in ein solches Krankenhaus begeben, und Ferry Pall bemerkte sehr richtig: „Das ist das EINE, wo man ihn nicht dissen muss! Das EINE, wo man ihm Zuspruch geben muss!“

Kuriose Bildungslücken

Julian und Marcell haben Glück: Sie müssen nicht in die Exit-Challenge, obwohl sie am zwetmeisten Stimmen bekommen haben. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ansonsten gab es in der Show zwei Safety-Spiele zu sehen, ein neues (einen Ball auf einer an Stangen befestigten Plattform durch einen Parcours zu balancieren) und ein altbekanntes: Ein an einer Netz-Kletterwand in schwindelnder Höhe befestigtes Kreuzworträtsel zu lösen. Das führte natürlich mal wieder zu kuriosen Bildungslücken-Antworten, wenn etwa Nico glaubte, mit „Jahrtausendwechsel“ könne „Jahrhundert“ gemeint sein und Anita Latifi (30) an dieser Stelle „Steinzeit“ fantasierte. Korrekt wäre „Millennium“ gewesen, worauf immerhin Ferry kam. Er und Freundin Kathy Hartlieb (31) konnten sich denn auch „safen“ und überdies den ebenfalls geschützten Hati und Alex das „Safety“ entziehen.

Am Ende waren es allerdings Anita und ihr Mann Fabrice Neda (31), die die meisten Stimmen bekamen und in der nächsten Folge in einer Exit-Challenge um ihren Verbleib im Haus kämpfen müssen. Allerdings nicht wie erwartet gegen das Paar mit den zweitmeisten Stimmen - Julian F. M. Stoeckel (39) und Marcell Damaschke (31) - sondern gegen das, das das nächste Spiel verliert. Es bleibt spannend - und mit Sicherheit krawallig ... (tsch)