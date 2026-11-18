„Ich finde, wir brauchen mehr Menschlichkeit“, macht Kim (31) gerne beim Spendenmarathon-“Dinner“ mit. Ihre Hündin Paloma hat sie aus dem Tierschutz aus Rumänien gerettet, für gute Taten ist sie also immer zu haben. „Ich habe eine kleine Weltreise gemacht“, deshalb hat die Flugbegleiterin aus Schwabing für das „perfekte Dinner“ von überall Dinge eingekauft, die sie jetzt unter dem Motto „Kulinarische Kollisionen - Keine Direktflüge und dennoch gute Verbindungen“ kombinieren will:

Vorspeise: „Der Yuzu Garten in Apulien“ Gurke / Burrata / Edamame / Yuzu Hauptspeise: „Straight Outta Ko(hl)rea“ Spitzkohl / Gochujang / Mais / Miso / Sojakaviar Nachspeise: „Das Bollywood-reife Finale: Pavlova“ Pavlova / Kardamom / Garam Masala Mango

Luftigen Baiser hat sich Kim eher anders vorgestellt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Das kann heute bisschen schiefgehen“, denn Kim ist generell ein „Chaoskopf“. „Die Vorspeise ist ein bisschen tricky, weil die muss auf die Minute serviert werden, sonst kann sich die Konsistenz schnell mal verändern“, zittert sie ein wenig. „Ein paar Malheure“ seien in der Vergangenheit beim Baiser geschehen, den sie zur Nachspeise reichen will. „Ich mache jetzt heute Freestyle“, beschließt Kim - und entweder klappe es oder nicht.

Kim schmeckt eigene Vorspeise nicht: „Ich find's ganz schlimm“

„Was natürlich voll geil wäre, wenn sie die letzten Tage so richtig tiefgestapelt hätte, und auf einmal kommen so Glocken mit Dampf und Rauch und so richtig molekular“, lässt sich Tobi (38) gerne überraschen. Max (37) erkennt sofort die Herausforderung beim Dessert: „Ob das vegan geil geht?“

Optisch ist die Vorspeise ein Gedicht, geschmacklich leider nicht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Kim die Vorspeise aus frittiertem Reispapier mit asiatischem Gurkensalat und Burrata serviert, dämmert Tobi: „Eine Tiefstaplerin! Wow!“ Auch Max hat sowas noch nie gesehen: „Kim, ich bin beeindruckt!“ Das ändert sich jedoch beim ersten Bissen. „Bei mir ist irgendwas voll bitter“, meint die Gastgeberin selbst. „Die ist bitter, ja“, stellt auch Max beim Biss in die Gurke fest. „Boah, ich find's ganz schlimm“, verzieht Kim das Gesicht. „Es hat extrem bitter, so richtig nach Kupfer, Silber, nach so einen richtigen Eigengeschmack geschmeckt“, findet auch Tobi.

Lieferdienst steht schon vor der Tür

Kim hat zum Glück ohnehin als Überraschung einen „Special Guest“ eingeplant, der pünktlich klingelt: „Ich habe mal just in case Pizza vorbestellt.“ Das trifft sich nach dem Bitter-Gurken-Desaster ganz gut: „Ich dachte mir, falls irgendwas nicht läuft, dann haben wir einen Plan B.“ Anna (18) lacht: „Es war halt schon wieder so typisch Kim.“

Nach der Pizza hat Max eigentlich gar keinen Hunger mehr: „Ich bin da satt geworden.“ Doch der gebratene Spitzkohl mit Miso-Mais-Püree ist schon im Anmarsch. „Die Hauptspeise war superlecker“, lobt Tobi das vegane Gericht. Aber: „Wenn die Pizza nicht gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich hungrig nach Hause gegangen.“

Pavlova-Dessert „der beste Gang“

Max und Tobi sind sich bei der Pavlova mit Mango und Gewürzcreme einig: „Es ist der beste Gang.“ Aber: sehr süß. Am Ende erhebt Kim ihr Glas: „Ich hoffe, es war eine Bitter Sweet Symphony heute Abend.“

Trotz kleiner Pannen darf sich Kim über 35 Punkte freuen. Von Indira (42) gibt es sogar die Höchstwertung, denn sie fand sogar die bittere Gurke lecker. (tsch)