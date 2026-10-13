„Ich fühl mich einfach nicht wohl dabei“Deshalb hält Amira Aly den Namen ihrer Tochter geheim

Im Mai 2026 verkündete Amira Aly, ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren zu erwarten. Lange muss sich das Paar nun offenbar nicht mehr gedulden, denn wie Aly in der neuesten Episode ihres Podcasts „Amira +1“ verrät, sei sie „aktuell im dritten Trimester, also neunter Monat“.

In der Folge gibt die Moderatorin ihren Fans ein großes Schwangerschafts-Update und verrät zudem, wie die Wohnsituation von ihr und ihrem Partner Christian Düren derzeit aussieht.

„Wir sind gesund, die Kleine wird aber definitiv früher kommen“, erklärt die 34-Jährige zu der anstehenden Geburt ihrer Tochter. Sie werde sich, wie auch bei ihren ersten zwei Kindern, einem Kaiserschnitt unterziehen. Die Entscheidung habe sie auf ärztlichen Rat getroffen. Zudem verrät Aly, bisher zehn Kilogramm zugenommen und betont: „Ich bin richtig stolz auf mich, obwohl ich es gar nicht bewusst gemacht habe.“ In ihren früheren Schwangerschaften habe sie jeweils 14 Kilogramm zugenommen.

Auf die Nachfrage eines Fans verrät sie außerdem, dass ihre Tochter bereits seit einiger Zeit einen Namen hat. „Der stand schon ziemlich früh fest“, erklärt Aly und erzählt, dass der Vorschlag bei einem Pizza-Essen mit Freunden in Österreich aufgekommen sei. Der Name habe ihr und Düren sofort gefallen und „seitdem nennen wir sie auch so“.

Amira Aly über Christian Düren: „Wir wohnen seit Anfang an eigentlich zusammen!“

Welcher Name es dem Paar so angetan hat, werden die Fans allerdings nicht erfahren. Aly stellt klar: „Auch dieser Name, gleich wie die anderen Namen meiner Söhne, wird nicht öffentlich gemacht. Das ist uns beiden sehr, sehr wichtig.“ Die Moderatorin merkt an, sie fühle sich nicht wohl dabei, „wenn fremde Leute im Internet den Namen meines Kindes wissen“.

Dann räumt die Moderatorin mit einem Gerücht auf, dass die Wohnsituation von ihr und ihrem Partner Christian Düren betrifft. Aly geht auf eine jüngste Schlagzeile ein, in der es hieß, sie und Düren würden „räumlich getrennt“ wohnen. Belustigt stellt Amira fest: „Wir müssen reden, Leute: Ich hab keine Ahnung, was Christian da erzählt hat am roten Teppich!“ Die Moderatorin stellt klar: „Wir wohnen seit Anfang an eigentlich zusammen!“ Dass Düren bei ihr und ihren Kindern eingezogen war, seit mittlerweile rund zweieinhalb Jahre her.

„Das Einzige, was uns räumlich mal trennt, ist seine Arbeit, aber wir wohnen zusammen“, stellt Aly mit Blick auf den Moderationsjob ihres Partners in klar.

Dass das Paar sich nur selten gemeinsam auf Social Media zeigt, begründet Amira Aly folgendermaßen: „Wir genießen unsere Beziehung zuhause.“ Sie finde es zudem schwierig, „von jedem zu erwarten, dass er sich zeigen soll und dass man die Liebe und den Alltag zusammen zeigen soll.“ Dass ihr Partner in dieser Hinsicht anders eingestellt sei, habe sie bereits „früh akzeptiert“. Zudem verrät sie über den 36-Jährigen: „Er ist bei Fotos viel, viel pingeliger als ich.“ Düren möge „diese Zurschaustellung nicht“, stellt Aly klar. (tsch)