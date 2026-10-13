„Ich gehöre nicht zu ihrem Club“Nicolas Cage verweigerte Unterschrift unter Amazons KI-Klausel

Dieses Jahr feierte Nicolas Cage mit der Superhelden-Serie „Spider-Noir“ auf Prime Video sein Debüt als Serie-Hauptdarsteller. Die Produktion wurde ein Erfolg, erhielt ganze elf Emmy-Nominierungen - und dennoch wurde vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass es keine zweite Staffel geben wird.

Bei einer Podiumsdiskussion auf der „New York Comic Con“ sprach der Schauspieler nun über seine Zusammenarbeit mit Amazon. Wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtet, kritisierte Cage die KI-freundliche Haltung des Unternehmens: „Amazon ist ein sehr KI-freundliches Unternehmen - es hat immerhin 50 Milliarden Dollar in OpenAI investiert.“ Er selbst sei „kein KI-freundlicher Schauspieler“ und deutete an: „Zieht doch selbst eure Schlüsse daraus. Ich gehöre nicht zu ihrem Club.“

Nicolas Cage macht Fans Hoffnung: „Ich könnte eine Staffel von 'True Detective' machen“

Der Schauspieler verriet, sich geweigert zu haben, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben, die den Einsatz künstlicher Intelligenz bei „Spider-Noir“ ermöglichen sollte. „Ich werde wahrscheinlich nicht mehr mit diesem Studio zusammenarbeiten, aber das ist in Ordnung“, stellt der 62-Jährige klar.

Dennoch betont Cage, weiteren Serienrollen gegenüber aufgeschlossen zu sein - und offenbar haben die Fans allen Grund zur Hoffnung, Cage bald auf den Fernsehbildschirmen wiederzusehen: „Ich glaube, ich könnte eine Staffel von 'True Detective' machen“, deutete Cage an und scherzte: „Es ist doch in Ordnung, dass ich der Erste bin, der das verkündet, oder?“

Bereits im August 2025 gab es Berichte, denen zufolge Cage in der fünften Staffel der Serie die Hauptrolle übernehmen soll. Wie das Magazin „Rolling Stone“ berichtet, hatte der Schauspieler noch im Mai 2026 erklärt, dass er nichts unterschrieben habe und die Gespräche noch liefen. Mit seiner Ankündigung bei der „New York Comic Con“ scheint die Besetzung nun festzustehen. (tsch)