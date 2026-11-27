Silvia Wollny hat sich öffentlich zu den Rassismus-Vorwürfen ihrer Tochter Loredana geäußert. Vor wenigen Tagen veröffentlichte diese Sprachnachrichten, die von ihrer Mutter Silvia stammen sollen und in denen rassistische Ausdrücke zu hören sind.

Kurz darauf reagierte auch der Heimatsender der Wollnys. RTLZWEI veröffentlichte ein Statement auf der Social-Media-Plattform Instagram. „Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst“, heißt es darin. Man beobachte die weiteren Entwicklungen und habe sich dazu entschieden, „vorerst keine weiteren neuen Folgen“ zu zeigen.

Zunächst hatte Silvia Wollny die Vorwürfe zurückgewiesen. Nun ruderte die Mutter der Großfamilie zurück und räumte Fehler ein: „Hallo ihr Lieben, ich wollte mich ganz einfach noch mal persönlich bei euch entschuldigen für die Aussage, die ich gemacht habe“, beginnt sie das Video-Statement, das sie am Donnerstag auf ihrem Profil veröffentlichte. Die Aussage habe sie aus Emotionalität getätigt, „weil es gab einen Streit und dabei sind dann diese Sachen gefallen“, erklärt Silvia.

Silvia Wollny nimmt Sender und Produktionsfirma in Schutz

Ein Anliegen scheint ihr dabei besonders wichtig: „Ich möchte ganz einfach, dass ihr wisst, dass ich nicht dieser Mensch bin, wie man mich darstellt.“ Auch dass der Sender RTLZWEI sowie die Produktionsfirma von dem Konflikt betroffen und mit reingezogen würden, „das geht nicht“, stellt Wollny klar: „Diese Menschen haben mit dieser ganzen Sache absolut null zu tun.“

Sarafina und Estefania Wollny kommentieren den Beitrag ihrer Mutter mit Herzen. Einige der Fans reagieren dagegen skeptisch: „Ok, bedeutet, wenn man sich streitet, darf man rassistisch werden? Verstehe ...“, kommentiert eine Nutzerin. Eine weitere Userin betont: „Klar machen Menschen Fehler, aber solche Fehler sollten nicht passieren.“ Auch Loredana und ihr Ehemann Servet haben sich mit einem Video zu Silvias Statement geäußert. Sie nehmen dem Familienoberhaupt die Entschuldigung jedoch nicht ab: „Es wäre stark, wenn du die Entschuldigung ernst meinen würdest, aber ich weiß einfach, weil ich dich kenne, dass du das nicht ernst meinst“, so Loredana.

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