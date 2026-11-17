Bereits 2024 machte Moderatorin Lola Weippert öffentlich, dass bei ihr ein Tumor in der linken Brust entdeckt worden war. Eine anschließende Biopsie brachte damals Erleichterung: Der Knoten erwies sich als gutartig. Doch im Oktober dieses Jahres folgte die nächste beunruhigende Nachricht. Auch in ihrer rechten Brust wurde ein Tumor festgestellt.

Auf Instagram nahm die ehemalige „Temptation Island“-Moderatorin ihre Follower nun zu einem Besuch bei ihrer Frauenärztin mit. Die Hoffnung auf Entwarnung erfüllte sich allerdings nicht: Bei einer Ultraschalluntersuchung zeigte sich, dass der Tumor weiter gewachsen sei.

Nun spricht Weippert im gemeinsamen Podcast „Schön laut“ mit Schlagersängerin Vanessa Mai über ihre Sorgen und die nächsten Schritte. Sie wolle „unbedingt eine Biopsie in der Charité machen lassen“. Ein halbes Jahr „Kopfkino“ könne sie nicht aushalten. Die Ungewissheit, ob der Krebs gut- oder bösartig sei, belastet die Moderatorin sehr. Die Alternative zur Biopsie wäre, dass sie sechs Monate warten müsse und der Tumor dann wieder mit einem Ultraschall kontrolliert wird.

„Geht bitte zur Vorsorge!“

Trotz ihrer Ängste versucht Weippert, optimistisch zu bleiben. Sie wolle „keine schlechte Energie“ in die Sache geben und glaube daran, dass auch dieser Tumor gutartig sei. Dass sie das Thema Krebs besonders beschäftigt, hat auch einen persönlichen Hintergrund, denn einige Mitglieder ihrer Familie seien bereits an Krebs gestorben. „Ich habe so Angst vor Krebs. Und gleichzeitig denke ich mir: Ich möchte nicht, dass die Angst größer ist als mein Optimismus.“

Mit ihrer Offenheit möchte Weippert auch andere Frauen sensibilisieren. Ihren Hörerinnen gibt sie deshalb einen eindringlichen Rat mit: „Geht bitte zur Vorsorge!“ (tsch)