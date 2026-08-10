„Ich hatte Todesangst“Frau von Eko Fresh wurde fast entführt

Sarah Bora wurde eigenen Angaben nach „fast drei Jahre lang“ von ihrem Ex-Partner gestalkt. Im Podcast „Glow Up Your Life“ spricht die Ehefrau von Rapper Eko Fresh offen über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Im Gespräch mit Gastgeberin Katja Burkard schildert Bora auch, wie schwierig die Zeit nach der Trennung gewesen sei. So habe der Täter unter anderem versucht, sie zu „entführen: Er hat mich wirklich gepackt und wollte mich ins Auto zerren.“

In diesem Moment habe die heute 36-Jährige um ihr Leben gefürchtet und gedacht: „Wenn er das jetzt schafft, weiß ich nicht, was mir passiert.“ Die Bedrohlichkeit der Situation habe Spuren hinterlassen: „Ich hatte danach immer noch Todesangst, dass er irgendwo steht, im Parkhaus, hab mich tausendmal umgedreht.“

Vor der Trennung sei die Autorin fast zehn Jahre lang mit ihrem Peiniger liiert gewesen. Es habe sich um eine Jugendliebe gehandelt: „Mit 15 habe ich das erste Mal Gewalt erlebt in physischer Form“, erinnert sich Bora. „Als er mir das erste Mal eine Backpfeife gegeben hat – und das ist noch im Kinderzimmer bei ihm passiert –, habe ich mitbekommen, dass er selber darüber erschrocken gewesen ist.“ Nur eine Woche später habe er sie ein weiteres Mal geschlagen; im Laufe der Zeit seien die Angriffe häufiger geworden.

„Es gab kein Entkommen für mich“

„Die psychische Gewalt, die hat tagtäglich stattgefunden. Die wurde immer schlimmer. Es gab einfach keinen Tag mehr, an dem ich nicht beleidigt oder klein gehalten wurde“, erzählt die Aktivistin. „Die physische Gewalt, die fand nicht jeden Tag statt. Aber je öfter sie stattgefunden hat, desto schlimmer wurde sie.“

So sei der Täter mit ihr „irgendwann nur noch in den Wald gefahren, weil er genau wusste, dass die Nachbarn schon viel mitbekommen haben und ich im Wald mit ihm alleine bin“, erinnert sich Bora. „Es gab kein Entkommen für mich.“ Bis heute habe sie gelegentlich Schmerzen, „weil er mir einfach meinen Arm gebrochen hat“.

Aus heutiger Sicht sei die Mutter eines Sohnes „unglaublich stolz“ darauf, dass es ihr letztlich gelungen sei, sich von ihrem Ex-Partner zu trennen. „Ich habe mich nach Wohnungen umgeguckt und ich bin wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion gegangen.“ In einer Traumatherapie habe sie ihre Erfahrungen schließlich aufgearbeitet. „Die Angst ist weg, sie ist aber auch ein kleiner Begleiter in meinem Leben“, verrät Bora.

Menschen, die sich in einer ähnlich schwierigen Situation befinden, rät sie: „Die Beziehung darf nicht das Ende sein. Danach kommen so viele schöne Momente.“ Es sei „ein Kampf, keine Frage“, räumt die Unternehmerin ein. „Aber das schafft man.“

Neue Folgen von „Glow Up Your Life“ erscheinen jeweils montags. Ab Frühjahr 2027 geht Katja Burkard zudem mit ihrem eigenen Comedy-Programm „Katja Burkard - NO MORE BULLSHIT - Warum Älterwerden auch lustig ist“ auf Tour. (tsch)