„Ich heule“Kurz vor dem Abschied von Hawaii wird Manu Reimann emotional

Konny Island auf Hawaii ist bald Geschichte: Nach zehn Jahren verlegen Konny und Manu Reimann ihren Lebensmittelpunkt auf Barbados. Das bedeutet nicht nur mehr als 10.000 Kilometer Luftlinie Entfernung, sondern auch jede Menge Neuanfänge. Das scheint Manu Reimann in der neuesten Folge von „Willkommen bei den Reimanns“ (sonntags, 20.15 Uhr, Kabel Eins) auch bewusst zu werden.

Konny und Manu Reimann wandern nach Barbados aus. (Bild: Kabel Eins) Copyright: Kabel Eins

„Der Umzug ist so nah und real, das ist schon etwas Abenteuerliches“, schnauft sie angesichts der vielen letzten Male, die das Ehepaar bei der vorerst letzten Rückkehr nach Hawaii erwarten. „Das ist sehr sentimental“, schießen der Auswandererin direkt die Tränen in die Augen. „Ich kann nicht. Ich heule.“ Auch Freundin Sandra, die auf Barbados bei den Reimanns einziehen wird, wird daraufhin emotional: „Hör auf damit, sonst fange ich auch an.“

Anwältin lässt die Reimanns auf Barbados zappeln

Doch so traurig Manu über den Abschied von Hawaii auch ist, so sehr freut sie sich über das anstehende Kapitel im Karibik-Paradies. „Ich freue mich total, hierherzukommen“, betont sie. „Ich würde am liebsten gar nicht mehr zurückfliegen.“ Nun das letzte Mal liebgewonnene Orte auf Hawaii zu besuchen und Freunde noch einmal zu sehen, werde bestimmt „anstrengend“, so Reimann. Ein festes Ziel hat sich die 57-Jährige aber für den Start auf Barbados vorgenommen: „Ich werde das Aloha hier mitherbringen.“

Grundlage dafür ist das Haus auf Barbados samt riesigem Grundstück. Das war bis zuletzt jedoch noch eine Zitterpartie. „Ich freue mich erst, wenn das Ding unterschrieben ist“, äußerte Konny nur vorsichtige Vorfreude. Schließlich ließen wichtige Dokumente noch auf sich warten. „Man freut sich auf etwas und es wird immer wieder verschoben“, seufzte Manu angesichts einer weiteren Geduldsprobe. Doch letztlich ging alles gut - und der Anruf der Anwältin im Matratzenladen besiegelte es: Die Reimanns besitzen nun ein Anwesen auf Barbados. (tsch)