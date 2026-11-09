„Ich hoffe, ich schlafe nicht ein“, sagt RTL-Bauer beim Kennenlernen, dann fängt er an zu beten

Der 53-jährige Landwirt sucht eine Frau, die ebenfalls gläubig ist. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Schafhalter Stefan aus Bayern ist seit 20 Jahren Single - bei „Bauer sucht Frau“ will er nun endlich die Frau fürs Leben finden. Moderatorin Inka Bause will ihn dabei unterstützen und erinnert an den bekanntesten Schäfer, den die TV-Show bisher hervorgebracht hat: „Du machst mir hier aber nicht den Schäfer Heinrich“, sagt Bause mahnend. „Ich will, dass du hier deine Traumfrau findest!“

Kathrin, Sandra und Sarah (von links) sind zum Scheunenfest gekommen. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Dem Bayern ist eine Sache bei seiner Zukünftigen ganz wichtig: Sie sollte gläubig sein, so wie er selbst. „Das wäre für mich die größte Freude, wenn eine Frau den Rosenkranz kennen würde und wir zusammen beten“, gibt der 53-jährige Katholik zu Protokoll. In einem Einspieler ist eine große Jesus-Figur aus Holz zu sehen, die bei Stefan über dem Bett hängt. „Meine Traumfrau soll mich so nehmen, wie ich bin - und darf mir auch gerne mal sagen, wo es langgeht“, so Stefan.

Ob Sterbebegleiterin Kathrin, Schulleiterin Sandra und Krankenschwester und Entspannungstrainerin Sarah im Alltag auch so viel Wert auf ihren Glauben legen? Die brünette Sarah dürfte einigen Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt vorkommen: „Ich bin zum dritten Mal dabei: Zweimal bei 'Bauer sucht Frau International' und jetzt in Deutschland“, strahlt die 48-Jährige. Findet sie dieses Mal den Mann fürs Leben?

Bauer Stefan: „Ich bin kaputt! Ich hoffe, ich schlafe nicht ein, Entschuldigung.“

Aufgeregte Stimmung bei den Bauern der 22. Staffel. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Inka Bause verkuppelt auf RTL wieder Bauern und zwei Bäuerinnen. (Bild: RTL/Pascal Bünning) Copyright: RTL/Pascal Bünning

Dass Stefan beim Flirten etwas eingerostet ist, wird beim Gruppendate schnell klar: „Ich bin kaputt! Ich hoffe, ich schlafe nicht ein, Entschuldigung“, beginnt er das Gespräch mit seinen potenziellen Hofdamen maximal hölzern. Dann holt der Bauer plötzlich drei Rosenkränze hervor (“Ist das allen ein Begriff?“) und fängt laut an zu beten.

Während Sandra direkt mit einsteigt, versucht Kathrin galant das Thema zu wechseln: Sie erzählt ihm von ihrem Hobby Stand-up-Paddeling - doch der Bauer versteht nur Bahnhof: „Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat“, grübelt er. Aber die Liebe überwindet ja bekanntlich so manche Hürden ...

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ ab dem 9.11. montags und dienstags um 20:15 Uhr. Ab dem 10. November sind die aktuellen Folgen jeweils schon sieben Tage vorher auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ abrufbar. (tsch)