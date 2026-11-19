Eine knallgrüne Vase mit Fuchsien-Dekor sorgte bei „Bares für Rares“ am Donnerstag für einen ungewöhnlichen Fall. Nach eingehender Begutachtung kam Dr. Bianca Berding zu einem Ergebnis, das selbst Horst Lichter in seinen 13 Jahren TV-Trödel so noch nicht erlebt hatte.

Eine knallgrüne Vase mit Fuchsien-Dekor sorgte bei „Bares für Rares“ am Donnerstag für einen ungewöhnlichen Fall. Nach eingehender Begutachtung kam Dr. Bianca Berding zu einem Ergebnis, das selbst Horst Lichter in seinen 13 Jahren TV-Trödel so noch nicht erlebt hatte. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Vor allem das kräftige Grün hatte es der Expertin angetan. „In der Sonne sieht das sehr knallig aus.“ Ob das auffällige Stück tatsächlich einen Käufer finden würde? Erst einmal zweitrangig. Zunächst ging es um seine Geschichte.

„Unfassbar viel gefälscht worden“

Karin und Micha hatten die Vase einst als Dankeschön erhalten, nachdem sie Freunden beim Ausräumen eines Hauses geholfen hatten. Über einen möglichen Schatz dachten sie damals nicht nach. „Haben uns keine Gedanken gemacht, ob die was wert ist oder nicht“, erinnerte sich Karin.

Vor allem das kräftige Grün hatte es der Expertin angetan. „In der Sonne sieht das sehr knallig aus.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Erst eine Gallé-Vase, die Micha in einer früheren „Bares für Rares“-Folge gesehen hatte, ließ ihn aufhorchen. Könnte auch ihr Exemplar ein kleines Vermögen wert sein? Horst Lichter drückte jedenfalls die Daumen: „Von Herzen sei es euch gegönnt.“

Die Fachfrau verortete die Vase in Frankreich zwischen 1890 und 1920. Auch die Bodenmarke „Cristallerie de Gallé“ sah ihrer Einschätzung nach „soweit in Ordnung aus“. Lichter wurde hellhörig: „Was heißt das denn schon wieder - 'sieht soweit in Ordnung aus'? Wenn sie schon so anfängt ...“

Karin und Micha hatten die Vase einst als Dankeschön erhalten, nachdem sie Freunden beim Ausräumen eines Hauses geholfen hatten. Über einen möglichen Schatz dachten sie damals nicht nach. „Haben uns keine Gedanken gemacht, ob die was wert ist oder nicht“, erinnerte sich Karin. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Der Haken an der Sache: „Die Marke Gallé ist unfassbar viel gefälscht worden.“ Während die Signatur stimmig wirkte, weckten Verarbeitung, Form und Farbe Zweifel.

„Das habe ich noch nie erlebt!“

Bianca Berding musste passen: „Ich kann das hier nicht eindeutig verifizieren.“ Ihr Rat lautete folglich: „Gehen Sie zu einem Gallé-Experten, der Ihnen die Echtheit bestätigen kann.“

Beim nächsten Exponat fühlte man sich an die Fantasiewelt von Filmen und Computerspielen erinnert. Doch der Name auf dem Sockel ließ anderes vermuten: Dalí! „Das glaub ich jetzt nicht!“, staunte Horst Lichter. War das tatsächlich ein Werk des großen Surrealisten? (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Nicht die Vase, sondern die ungewöhnliche Einschätzung brachte Horst Lichter aus dem Konzept. Dass seine Spezialistin keine eindeutige Antwort geben konnte, war für ihn eine Premiere: „Das ist das erste Mal, dass meine Frau Doktor sich davon freispricht, etwas sagen zu können. Das habe ich noch nie erlebt!“

„Das ist ein wirklich schwieriger und vor allem sehr, sehr interessanter Fall“, bekräftigte Bianca Berding. Lichter blieb nur ein verblüfftes „Boah“, bevor er nachhakte: „Was wäre sie denn wert gewesen?“ Bei bestätigter Echtheit hätte die Vase wohl 2.000 bis 3.000 Euro einbringen können.

Detlev Kümmel wollte den Autofan Horst Lichter reinlegen und präsentierte ihm einen vermeintlichen Oldtimer-Drehzahlmesser. Doch der Moderator durchschaute den Scherz: „Nee, das ist kein Drehzahlmesser.“ Tatsächlich handelte es sich um einen Winkel-Sextanten, der einst in der Schifffahrt oder Landvermessung zum Einsatz gekommen war. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Die Expertise war eine Überraschung“, bilanzierten Karin und Micha anschließend. Ganz aufgeben wollten sie die Hoffnung nicht. Zunächst werde ein Spezialist die Echtheit prüfen. Fällt das Ergebnis positiv aus, wollen sie wiederkommen.

„Bares für Rares“: Das waren die weiteren Objekte der Sendung

Beim nächsten Exponat fühlte man sich an die Fantasiewelt von Filmen und Computerspielen erinnert. Doch der Name auf dem Sockel ließ anderes vermuten: Dalí! „Das glaub ich jetzt nicht!“, staunte Horst Lichter. War das tatsächlich ein Werk des großen Surrealisten?

Das Puppen-Service hatte seinen Weg von einer Puppenhausmesse ins „Bares für Rares“-Studio gefunden. Gefertigt worden war es im Jahr 2000 aus gepunztem Sterlingsilber im Queen-Anne-Stil. Trotz seiner kleinen Größe brachte es das Set auf einen Schätzwert von 150 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Diesmal gab es bei Bianca Berding keinen Zweifel: „Es steht Dalí drauf und es ist Dalí drin.“ Der spanische Künstler hatte das auf 2.000 Exemplare limitierte Werk 1982 entworfen, hergestellt worden war es 1987. Den Wert bezifferte sie auf 1.000 bis 1.500 Euro.

Walter „Waldi“ Lehnertz fühlte sich beim Anblick von „Cadaceus I“ eher an eine Shisha erinnert. Wolfgang Pauritsch erkannte dagegen ein passendes Stück für seine Sammlung und zahlte 1.200 Euro. Sein Fazit: „Das ist etwas Surreales, das muss nach Oberstaufen.“

Hier wäre Horst Lichter am liebsten selbst schwach geworden: Das DKW-Emailleschild sollte laut Schätzung 500 bis 600 Euro bringen. Detlev Kümmel scherzte, DKW stehe für „Detlev Kümmels Wagen“. Tatsächlich bedeutete das Kürzel Dampfkraftwagen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Detlev Kümmel wollte den Autofan Horst Lichter reinlegen und präsentierte ihm einen vermeintlichen Oldtimer-Drehzahlmesser. Doch der Moderator durchschaute den Scherz: „Nee, das ist kein Drehzahlmesser.“ Tatsächlich handelte es sich um einen Winkel-Sextanten, der einst in der Schifffahrt oder Landvermessung zum Einsatz gekommen war.

Das Erbstück bestand aus Mahagoni und damit spielte auch das Alter eine entscheidende Rolle. Laut Kümmel durfte man es „nur verkaufen, wenn es ein gewisses Alter erfüllt“. Konkret musste es vor 1980 entstanden sein. Mit seiner Datierung auf 1890 bis 1900 gab der Experte Entwarnung.

Für „The Paget“ des Londoner Herstellers H. Hughes & Son Ltd. hatte Kümmel 350 bis 450 Euro veranschlagt. Fast auf Schätzkurs blieb das Bietergefecht: Christian Vechtel sicherte sich das Messgerät für 320 Euro.

Zum Abschluss glänzte eine diamantbesetzte Goldbrosche im Jugendstil. Doch aus dem erhofften Geldsegen wurde nichts: Während die Schätzung bei 800 bis 900 Euro lag, wollte die Besitzerin mindestens 1.000 Euro erzielen. Damit blieb das Schmuckstück in ihrem Besitz. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Bei den nächsten, klitzekleinen Kostbarkeiten zeigte Patrick Lessmann seinen Sinn für Humor. Mit einer Scherzartikel-Hand überraschte er Horst Lichter und verriet ganz nebenbei: „Ich hab immer ein paar Scherzartikel unterm Pult.“

Das Puppen-Service hatte seinen Weg von einer Puppenhausmesse ins „Bares für Rares“-Studio gefunden. Gefertigt worden war es im Jahr 2000 aus gepunztem Sterlingsilber im Queen-Anne-Stil. Trotz seiner kleinen Größe brachte es das Set auf einen Schätzwert von 150 Euro.

Das Miniatur-Kuriosum sorgte im Händlerraum für große Augen. „Das ist doch ein Wahnsinn“, staunte Wolfgang Pauritsch. „Das ist sicher viel schwieriger herzustellen als was Großes.“ Den Zuschlag bekam allerdings erneut Christian Vechtel, der für die Silberlinge 140 Euro bezahlte.

Hier wäre Horst Lichter am liebsten selbst schwach geworden: Das DKW-Emailleschild sollte laut Schätzung 500 bis 600 Euro bringen. Detlev Kümmel scherzte, DKW stehe für „Detlev Kümmels Wagen“. Tatsächlich bedeutete das Kürzel Dampfkraftwagen.

Aller guten Dinge waren drei: Auch beim DKW-Werbeschild aus den 1940er- bis 1950er-Jahren machte Christian Vechtel das Rennen. Für 500 Euro wechselte es den Besitzer. Wolfgang Pauritsch lobte seinen Händlerkollegen: „Du kannst was“. Auch dieser Satz wurde in Kurzform zu DKW.

Zum Abschluss glänzte eine diamantbesetzte Goldbrosche im Jugendstil. Doch aus dem erhofften Geldsegen wurde nichts: Während die Schätzung bei 800 bis 900 Euro lag, wollte die Besitzerin mindestens 1.000 Euro erzielen. Damit blieb das Schmuckstück in ihrem Besitz. (tsch)