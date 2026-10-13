„Ich kann jetzt richtig Geld machen“Vanessa Mai erzählt von pikanter Instagram-Anfrage

Eine private Nachricht auf Instagram hat bei Vanessa Mai (34) für Irritationen gesorgt. In der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts „Schön laut“ erzählt die Schlagersängerin ihrer Kollegin Lola Weippert (30) von einem besonders speziellen Angebot. „Ich kann jetzt richtig Geld machen, ich habe ein neues Modell“, kündigt Mai zunächst scherzhaft an. Anschließend erklärt sie, was dahintersteckt: „Mir hat jemand geschrieben, ob er für 1.000 Euro meinen getragenen String von der Tour haben kann.“

„Oh mein Gott, es ist so schlimm“, sagt Mai weiter. Lola Weippert nimmt die Geschichte zunächst mit Humor und fragt lachend: „Und? Für 1.500?“ Die Sängerin zeigt sich entsetzt: „Bist du wahnsinnig?“

„Das ist halt ein Outfit für mich“

Die Moderatorin von „Temptation Island“ kennt solche Nachrichten aus eigener Erfahrung. Wie sie im Podcast berichtet, würden ihr ebenfalls entsprechende Angebote unterbreitet. Dabei interessierten sich manche Absender nicht nur für Unterwäsche, sondern auch für getragene Socken.

Vanessa Mai kann damit wenig anfangen. Für sie seien die Kleidungsstücke ausschließlich Teil ihrer Bühnenmode. „Ja, ich trage meinen Tanga so ein bisschen drüber und der glitzert so an der Seite, aber das ist halt ein Outfit für mich“, erklärt sie. Allerdings sei ihr auch bewusst: „Es gibt halt Menschen, die sehen das anders.“

Lola Weippert bezeichnet solche Reaktionen als „ein Riesen-Problem“. Zwar schwärmt sie von den „wunderschönen“ Bühnenlooks der Sängerin. Für die Verfasser der Nachrichten findet sie jedoch deutliche Worte: „Es gibt immer einen, wo die zwei letzten Gehirnzellen sich versuchen, die letzte Information zuzuspielen, aber die andere fängt nicht, und dann kommt so eine Nachricht dabei raus.“

Trotz solcher Nachrichten kommt es für Vanessa Mai nicht infrage, ihre Bühnenkleidung anzupassen. „Aber ich würde deswegen niemals anfangen, das nicht mehr zu tragen wegen solcher Leute“, betont die Musikerin. Lola Weippert stimmt ihr sofort zu: „Auf gar keinen Fall.“

Im weiteren Gespräch stellt die Moderatorin allerdings eine hypothetische Frage: „Stell dir mal vor, du hast so richtig große Geldsorgen und dann liest du diese Nachricht ...“, gibt Weippert zu bedenken. Vanessa Mai räumt daraufhin ein, dass sie sich unter extremen finanziellen Umständen durchaus vorstellen könnte, auf eine solche Anfrage einzugehen: „Du musst an Geld kommen und es geht wirklich darum, zu essen, zu überleben ... Ich finde es jetzt nicht so fernab von allem.“ (tsch)