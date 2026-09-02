„Ich kann richtig schießen“Anna Fischer bereitete sich mit Training auf ARD-Krimi-Rolle vor

„Kannst du eigentlich schießen?“, fragt Moderatorin Bettina Tietjen die Schauspielerin Anna Fischer. Die 40-jährige Berlinerin ist zu Gast in der ARD-Show „DAS! Rote Sofa“ und verrät dabei, dass sie mit Waffen durchaus umgehen kann: „Ich kann richtig schießen“, antwortet sie. Für ihre Rolle als taffe Polizistin Mette Vogt in der ARD-Krimireihe „Harter Brocken“ hat die Schauspielerin sogar ein Schießtraining absolviert. Auch in Sachen Selbstverteidigung sei sie mittlerweile gut aufgestellt. Selbst große Gewehre könne sie „bedienen“.

Inzwischen steht Fischer bereits zum zehnten Mal als Polizistin Mette Vogt vor der Kamera. Der Jubiläumsfilm trägt den Titel „Die Versuchung“ läuft am 5. September zur Primetime im Ersten und ist bereits ab dem 3. September in der ARD-Mediathek verfügbar. Doch „Harter Brocken“ ist längst nicht die einzige Krimireihe, in der Anna Fischer eine wichtige Rolle übernimmt. Auch bei „Die Bestatterin“ ist die Schauspielerin dabei. Dort verkörpert sie die Hauptfigur Lisa Traubenbaum.

Anna Fischer und ihre Wut

Neben der Schauspielerei spielt allerdings noch eine andere Leidenschaft eine wichtige Rolle in Fischers Leben: die Musik. In der Talkshow verrät sie, dass diese sogar der einzige Grund sei, warum sie noch „auf der roten Couch sitzen kann“. Was genau die Schauspielerin damit meint, führt sie nicht weiter aus.

„Ich muss Musik machen“, erklärt Fischer. Dabei gehe es ihr keineswegs ums Geld. Vielmehr habe sie eine Wut im Bauch, die sie durch ihre Musik herauslasse. „Ich glaube, wir haben alle eine gewisse Grund-Wut, die wir halt nur einfach nicht rauslassen können.“ Für Fischer ist die Musik deshalb ihr persönliches Ventil, ihrer Wut Raum zu geben. (tsch)