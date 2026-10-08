„Ich sammle seit 1999“Christoph Kramers Pokémon-Karten-Sammlung ist 400.000 Euro wert

Christoph Kramer hat eine ungewöhnliche Leidenschaft: Der ehemalige Fußball-Weltmeister sammelt seit Jahrzehnten Pokémon-Karten. Seine komplette Sammlung schätzt der 36-Jährige inzwischen auf rund 400.000 Euro.

Seit fast 30 Jahren ist Christoph Kramer der Pokémon-Welt verfallen. „Ich sammle seit 1999 Pokémon-Karten, habe die erste Edition auf Englisch komplett und gebe meine Sammlung für kein Geld der Welt her“, sagte Kramer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei ist seine Sammlung schon längst nicht mehr nur Leidenschaft, sondern auch eine „echte Wertanlage“. Den aktuellen Wert seiner Pokémon-Karten beziffert er auf eine stolze Summe: „Ich schätze, dass sie rund 400.000 Euro wert ist.“

Kramer sieht in seiner Leidenschaft auch ein Stück Zeitgeschichte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere Generation mit 50 oder 60 Jahren keine klassischen Gemälde mehr an die Wand hängt, sondern lieber Pokémon-Karten hinter Glas einrahmt“, betont der 36-Jährige.

Christoph Kramers besitzt originalverpacktes erstes iPhone

Seine Sammelleidenschaft präsentiert Kramer auch regelmäßig auf seinem Instagram-Profil. Dort posierte er vergangenes Jahr mit seinem Pokémon-Sammelalbum und kommentierte den Beitrag mit den Worten:“Gotta catch 'em all 2.0“.

Tatsächlich hat der Markt für seltene Karten in den vergangenen Jahren erheblich an Aufmerksamkeit gewonnen. Besonders begehrte Exemplare erzielen teils enorme Preise. Ein prominentes Beispiel lieferte US-Influencer Logan Paul, der eine Pokémon-Karte für 16,5 Millionen Dollar versteigern ließ.

Pokémon sind allerdings nicht die einzige Sammelleidenschaft von Christoph Kramer. So besitzt er nach eigenen Angaben auch das erste iPhone, originalverpackt und verschweißt. Seine Begeisterung für solche Stücke erklärt Kramer mit dem persönlichen Erinnerungswert. „Solche Objekte wie alte Sammelkarten, seltene Vintagesachen oder Retrotrikots sind für mich die wahre Kunst unserer Zeit“, sagte er.

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