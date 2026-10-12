„Ich schreibe Geschichte“„Temptation Island VIP“ feiert erstes queeres Paar

Reality-TV-Historie bei „Temptation Island VIP“ (RTL+): Noch nie zuvor stellte sich in der Show ein queeres Paar dem TV-Treuetest - egal, ob national oder international. Insofern schaffen Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel ein Novum bei der neuen, siebten Staffel der RTL-Sendung. „Ich schreibe Geschichte, ich bin die erste lesbische Frau“, jubelt Chika in der Auftaktfolge, klagt aber auch über Carinas „manchmal heftige“ Eifersucht. Doch es sei für beide das Ziel, mehr Vertrauen ineinander zu entdecken. „Ich würde nie etwas machen“, versichert Chika im Vorfeld, betont aber auch, „heftig im Partymodus“ zu sein.

Ebenso stellen Josua und Larissa ihre Beziehung auf die Probe. „Ich habe ihn durchgeliket, und er ist in meine DMs geslidet“, blickt Larissa auf das Kennenlernen zurück. Eine Woche später zogen die beiden zusammen. Einig sind sie sich über die „klassische Rollenverteilung“ (Larissa) in der Beziehung. Dass Josua ihr untersagt hat, „Mikro-Bikinis“ zu „Temptation Island“ mitzubringen, findet nicht nur Carina schrecklich. Doch Larissa versichert: „Ich habe meinen Koffer alleine gepackt, ich habe nichts absegnen lassen.“

Tara Tabitha befürchtet, ihr Partner könne „respektlos dumm besoffen“ sein

Tara Tabitha hofft darauf, dass ihr Partner Dennis Lodi sie bei „Temptation Island VIP“ nicht „blamiert“. (Bild: RTL / Jonas Mohr) Copyright: RTL / Jonas Mohr

In puncto Outfit muss Gloria Schwesinger von ihrem Partner Micha nichts befürchten. Er aber womöglich amouröse Ausflüge ihrerseits, denn bislang ist Gloria in jeder Beziehung fremdgegangen. Mehr macht dem 34-Jährigen aber etwas anderes Sorgen: Glorias unflätiges Mundwerk mit Hang zu Beleidigungen. „Ich will Kinder mit einer Frau, die sich normal artikulieren kann“, sagt er. Gloria hingegen würde es schon reichen, wenn sie mehr mit Micha kommunizieren könnte. Das Problem benennt er selbst beim Namen: „Ich rede ungern oder am liebsten gar nicht.“

Nicht an der Quantität, mehr an der Qualität des Gesprochenen könnte es bei Dennis Lodi scheitern. „Er ist ein bisschen plump“, sorgt sich Partnerin Tara Tabitha davor, „dass Dennis mich blamiert“. Dieses Risiko steige, wenn er „respektlos dumm besoffen“ er. Dennis dagegen wünscht sich, dass Tara sich nicht zu viel über ihre Aktivitäten im Schlafzimmer (sie: „Sehr selten und kurz“) und seinen Intellekt - oder wie er ausdrückt: „dass ich manchmal nicht so viel denken kann“ - auslässt.

Bei allzu starken Abweichungen gelte laut Tara Tabitha die Devise „Krone richten und weitergehen zur Not“. Was auf dem Spiel steht, wird ihr dann aber doch wenig später klar. „Er hat vielleicht seine Hülle, wo er furzt und in Boxershorts rumläuft“, schluchzt Tara, aber: „Ich habe lange auf so einen tollen Mann gewartet.“ (tsch)