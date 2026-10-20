„Ich vermisse dich jeden Tag!“Ariana Grande trauert um treuen Wegbegleiter

Nach dem Ende ihrer „Eternal Sunshine“-Tournee nimmt sich Ariana Grande (33) aktuell eine Auszeit. Auf Instagram hält die Sängerin ihre Fans dennoch weiter auf dem Laufenden - und teilte nun eine traurige Nachricht mit ihrer Community.

Denn die 33-Jährige musste einen schmerzlichen Verlust verkraften: Ihr Hund Coco ist im Alter von 17 Jahren verstorben. Zu einer Reihe gemeinsamer Fotos schreibt die „Petal“-Interpretin: „Meine süßeste, wunderbarste und schönste Coco ... ich bin so stolz auf dich. Danke für deine Liebe und dafür, dass du diesen Planeten über 17 wundervolle Jahre lang mit deiner Anwesenheit bereichert hast.“ Unter den Fotos sind auch Bilder von Cocos 17. Geburtstag zu sehen, den Ariana mit einem Kuchen für die Hündin feierte.

Wo immer ihre Hündin auch hingehe, mache sie den Ort schöner, betont Grande. Weiter schreibt sie: „Ich werde dich jeden Tag vermissen und dich für immer in meinem Herzen tragen. Ich liebe dich so sehr, mein süßes Mädchen.“

Stars drücken Ariana Grande ihr Mitgefühl aus

Unter dem Beitrag drücken viele Fans und Freunde der Sängerin ihr Mitgefühl aus. Auch einige prominente Kollegen kommentieren den Beitrag. So schreibt DJ Zedd: „Mein tiefstes Beileid!“ und Ariana Grandes ehemaliger Co-Star Leon Thomas aus der Nickelodeon-Serie „Victorious“ betont: „Mein Beileid! Coco war einfach die Beste!“

Coco war einer der ersten Hunde, die Ariana Grande aus dem Tierschutz bei sich aufgenommen hat. 2010 holte Grande die Hündin zu sich. In ihrem ersten Musik-Vlog auf YouTube stellte Grande Coco 2012 der Öffentlichkeit vor. Das Video trug den Titel „Coco Breaks it Down“. Zudem war Coco in mehreren Musikvideos der Sängerin zu sehen, etwa bei „Put Your Hearts Up“ aus dem Jahr 2011 und „Positions“ aus dem Jahr 2020.

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