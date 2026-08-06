„Ich war sprachlos“Kölner „Dinner“-Gastgeber begeistert mit Menü auf Sterneniveau

Im Kölner Zentrum wohnt Frederik (33) im obersten Stockwerk, von wo für Schwindelfreie sogar der Dom zu sehen ist. Wie man den Gastgeber am besten beschreiben kann: „Meine Freundin würde sagen: ordentlich bis penibel.“ Das zeigt sich bereits bei der Zubereitung der Gurken-Vinaigrette, für die Frederik den pürierten und passierten Gurkensaft mit Xanthan bindet. „Ich muss mir den Prozentsatz ausrechnen, weil jede Gurke anders Flüssigkeit hat“, greift er zu Taschenrechner und Löffelwaage. Das Ergebnis: „Ich brauche 1,6 Gramm.“

Tobi (links) findet: Drinks mixen kann Frederik. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dass seine Handgriffe in der offenen Küche beobachtet werden, ist er beruflich bereits gewöhnt. Als Bartender mit Ausbildung zum Hotelfachmann kennt sich Frederik mit Service aus: „Ich habe mir tatsächlich schon Notizen gemacht, wer lieber still und wer Sprudelwasser trinkt.“ Sein „Dinner“-Motto bedarf keiner großen Erklärung: „Noch nie in Asien, aber Hunger drauf“. Es gibt:

Vorspeise: Warm werden mit rohem Fisch - Hamachi / Avocado und Wasabi / Kaviar / Fenchel Hauptspeise: Schweinebauch auf Weltreise - Süßkartoffel und Kokos / wilder Brokkoli Nachspeise: Yuzu hat das letzte Wort - Yuzu / Ananas / Pandan / Miso - Sorbet / Ragout / Mousse / Sauce

Shirin schmeckt der rohe Fisch nicht - sehr zur Freude von Tobi. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Vom Frederik bin ich überzeugt, weil er beruflich ja auch total trainiert ist“, rechnet Cordula (50) mit einem Blick für Details. „Ich habe das Gefühl, dass er sich seiner Sache sehr sicher ist und dass er einen ganz genauen Plan hat“, vermutet Shirin (34). Das Wort „Pandan“ müssen alle erst googeln.

Lieber Zitronen als Gurken

Auch der Hauptgang will hübsch angerichtet sein. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Cordula und Patrick (35) tragen den roten Faden der „Dinner“-Woche am Leib: Zitronen. „Das hat sich eigendynamisch irgendwie entwickelt, dass wir die Zitronen-Truppe sind“, lacht Cordula. „Besser als die Gurken-Truppe.“ Wie von den Gästen erwartet mixt Frederik einen Cocktail zur Begrüßung. Tobis (58) Fazit zum Drink: „Kann er!“

Die Vorspeise: Hamachi-Sashimi mit Fenchelsalat und der aufwändig hergestellten Gurken-Vinaigrette. „Ich bin ein bisschen geflasht“, werden Tobis Erwartungen von dem sternemäßg angerichteten Teller getoppt. Wie gut, dass ihm Shirin ihren rohen Fisch auch noch rüberreicht: „Ist einfach nicht mein Gusto.“ Tobi genießt dafür jeden Bissen, den er kriegen kann: „Ich war sprachlos. Das hat so gut geschmeckt! Ich dachte wirklich, ich sitze in einem Restaurant mit einem Stern.“ Die Lobeshymne nimmt kein Ende: „Ich kann nur schwärmen über diese Vorspeise.“

Hauptgang hinterlässt „bleibenden Eindruck“

Dann überlässt Frederik den Gästen seine Flaschensammlung zum Kreieren eines neuen Cocktails. „Da war der Spaß im Vordergrund“, meint Shirin nach der Verkostung. Derweil finalisiert Frederik den rot glasierten Schweinebauch mit Süßkartoffel-Kokos-Püree und wildem Brokkoli. „Sorry, wenn ich aus dem Schwärmen nicht herauskomme, aber mir hat es wirklich sehr gut geschmeckt“, schlemmt sich Tobi auch durch den zweiten Gang. „Sehr hervorragend“, stimmt Cordula zu. Ebenso Shirin: „Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

„Es hat so einen nussigen Reis-Vanille-Geschmack“, erklärt Frederik das ominöse Gewächs Pandan. Vom Sorbet ist Shirin angetan, vom Crumble weniger: „Das hat mich an Cornflakes erinnert.“ Tobi meint hingegen: „Ich habe überhaupt nichts zu meckern.“

Tobis Wertung von 10 Punkten wird von den anderen auf insgesamt 36 erhöht - und damit hat Frederik beste Chancen auf den Wochensieg. (tsch)