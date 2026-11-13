„Ich wurde zu einem Monster“TV-Doku deckt schockierendes Doping bei Kindern auf

Prominente Dopingfälle im Sport erstrecken sich über unzählige Disziplinen hinweg. Dass die unerlaubten Substanzen bereits bei Kindern eingesetzt werden und mitunter große Schäden anrichten können, offenbart nun die sechsteilige ARD-Dokuserie „Geheimsache Doping: Kinder“ (ab sofort in der ARD-Mediathek).

„Ich wollte immer nur spielen“, betont etwa Joel Ortiz. Der Sportler aus der Dominikanischen Republik wollte als Baseballer hoch hinaus, aus sportlicher Ambition und in der Hoffnung auf einen sozialen Aufstieg. „Guck mal, damit kannst du härter werfen“, hätten ihn Trainer bereits mit 15 an leistungssteigernde Substanzen herangeführt. „Es hatte eine Wirkung wie eine Explosion“, schildert Ortiz in der Dokuserie seine körperliche Verwandlung. „Ich wurde zu einem Monster.“

Misael bekam Pferdemastmittel gespritzt - und verlor sein Bein

Wie gefährlich die Substanzen abseits möglicher Dopingsperren sein können, macht derweil das Schicksal von Misael Perez deutlich. Sein Trainer habe ihm vorgegaukelt, er bekäme Vitamine. Dafür bezahlte der junge Misael ihn sogar. Doch die Wahrheit war eine andere, wie Perez in der ARD-Doku beschreibt: „Er nahm das Geld, kaufte billige Präparate in einem Laden, wo man alles für Tiere bekam, und mischte alles zusammen.“ Das Medikament, das eigentlich zum Pferdemästen benutzt wird, war jedoch viel zu stark. Perez erlitt Durchblutungsstörungen, in deren Folge ihm sein rechtes Bein abgenommen werden musste.

Noch tragischer ist ein anderer Fall, den „Geheimsache Doping: Kinder“ vorstellt: Am 6. Mai 2017 stirbt der Radrennfahrer Linas Rumsas mit nur 21 Jahren. Ermittlungen der Polizei legen nahe, dessen Herzinfarkt könne mit der Einnahme von Dopingmitteln zusammenhängen. Doch die Nachforschungen sind kompliziert, wie Pietro Suchan, leitender Staatsanwalt, erklärt: „Die herrschende Kultur ist, zu schweigen.“

Das kann auch Tim bestätigen, der eigentlich anders heißt. Als junger Sportler eiferte er seinem Idol Jan Ullrich nach (“Genauso wollte ich auch sein“). Doch beim ersten internationalen Rennen war der Radrennfahrer chancenlos. Sein Trainer bot ihm dann den scheinbaren Ausweg an: anabole Steroide. „Als junger Sportler war man gewohnt, etwas einzuwerfen“, beschreibt Tim den Umgang mit Schmerzmitteln und Nahrungsergänzungspräparaten. Drei Jahre lang dopte Tim, ohne Erfolg. Mit 19 Jahren begrub er seinen Traum vom Radprofi, von seiner Dopingvergangenheit hat er bis heute niemandem unter Offenlegung seiner Identität erzählt.

Alle sechs Folgen von „Geheimsache Doping: Kinder“ sind ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar. Filmemacher Hajo Seppelt ging für die Produktion mit seinem Team Verdachtsfällen in mehr als 50 Ländern nach und widmet sich laut eigener Zuschreibung dem „dunkelsten Kapitel des Weltsports“. (tsch)