„Ich wusste es gar nicht“Francesca Morgese enthüllt bei „Promi Big Brother“ Schwangerschaftsdrama

„Musstest du gebären oder konntest du medikamentös?“ Mit dieser direkten Frage zieht Realitystar Francesca Morgese (28) ihre „Promi Big Brother“-Mitbewohnerin Kim Virginia Grey (31) in ein delikates Gespräch. Denn Francesca enthüllt, dass auch sie zu schon einmal eine Fehlgeburt hatte.

Kim reagiert zurückhaltend und Francesca erklärt: „Ich denke immer, wenn das auch jemand erlebt hat: Lass reden, lass diese Gemeinsamkeit teilen! Aber bei dir ist es ja auch noch nicht so lange her, bei mir schon zwei, drei Jahre.“ Danach enthüllt sie ihr persönliches Drama: „Ich war noch nicht mal über den drei Monaten. Und es war ungewollt bei mir. Ich war ungewollt schwanger, und ich habe es erst erfahren, als der Abbruch war. Ich wusste es bis zum Schluss nicht.“

Kim Virginia Grey bricht bei Francesca Morgeses Erzählung in Tränen aus

Francescas Bericht ging Kim Virginia an die Nieren. Sie brach nach Francescas Lebensbeichte in Tränen aus. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Francesca weiter: „Es war eine Null-Rhesus-Schwangerschaft. Ich bin 0 negativ, mein Körper hat das sozusagen abgestoßen. Es war erstens gar nicht geplant, zweitens war ich noch nicht so weit. Ich hätte es trotzdem behalten.“ Sie habe von der Schwangerschaft gar nichts gewusst. „Von heute auf morgen hatte ich richtig dolle Schmerzen. Dann bin ich zum Arzt.“ Erst beim Frauenarzt habe sie erfahren, dass sie schwanger war. „Da dachten wir noch, es lebt, aber da war schon kein Herzschlag mehr. Und ich war noch so früh, dass man den Abbruch medikamentös einleiten konnte.“

Sie sieht Unterschiede zwischen sich und Kim. „Es ist etwas anderes, wenn sich das jemand wünscht und glücklich ist und bereit ist dafür. Ich wusste es ja gar nicht. Der Abbruch war also nicht so nah an meinem Herzen. Natürlich ist es schlimm, aber ich hatte noch keine Verbindung.“

Kim wird nach Francescas Lebensbeichte sehr emotional, bricht in Tränen aus. Francesca versucht ihr Mut zu machen und meint, dass Kim und Nikola doch noch zu Nachwuchs kommen würden. „Er will unbedingt noch mal mit dir, hat er erzählt“, sagt sie Francesca. Auch Gia Georgina (37) bestätigt: „Ihr seid so süß zusammen. Das ist krass.“

„Promi Big Brother“ läuft täglich ab 20.15v Uhr bei SAT.1 und auf Joyn. Dort gibt es auch die 24-Stunden-Liveberichterstattung. (tsch)