Die ersten Symptome traten auf, als Jasmine 16 Jahre alt war. So erzählt es die junge Frau in der ZDF-“TRU“-Doku „Windel mit 21“. Zunächst habe sie unter Durchfall und leichter Übelkeit gelitten. „Irgendwann kam es dann so weit, dass auch Blut mit im Stuhlgang war.“ Das habe sie schockiert. Drei Jahre lang hielten die Beschwerden an. Ihr Hausarzt vermutete damals, dass die Symptome psychische Ursachen hätten. Eine Fehleinschätzung, wie sich später herausstellte.

Mit den Beschwerden kamen die Ängste. „Wie mache ich das, wenn ich dann mal Auto fahre und ganz dringend auf die Toilette muss?“, hatte sich Jasmine gefragt. Schließlich fuhr sie mit Windeln Auto. Das war ihr „schon sehr unangenehm“. Als sich ihr Zustand zunehmend verschlechterte, wurde Jasmine ins Krankenhaus eingeliefert und einer Darmspiegelung unterzogen.

Mindestens 150.000 Menschen sind in Deutschland von Colitis ulcerosa betroffen

Die Diagnose: Colitis ulcerosa, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, von der in Deutschland mindestens 150.000 Menschen betroffen sind. Im Krankenhaus erhielt sie hoch dosiertes Kortison. Schon nach einem Tag spürte sie eine Besserung. „Nach zwei Tagen ging es mir richtig gut“, erklärt sie. Nach dem Aufenthalt kehrte sie in ihren Alltag zurück.

In einer beschwerdefreien Phase lernte sie ihren Freund Erik kennen. Im November 2023 buchten die beiden ein One-Way-Ticket nach Thailand. „Das war wirklich so die schönste Zeit unseres Lebens“, erinnert sich Jasmine im ZDF-Film. Nach zwei Monaten reisten sie weiter nach Neuseeland. Dort arbeitete Jasmine, um Geld für weitere Reisen zu verdienen. Doch die Symptome kehrten zurück.

Zurück in Deutschland verschlimmerte sich ihr Zustand erneut. Jasmine litt unter Hitzewallungen, musste stündlich auf die Toilette und war wieder auf Windeln angewiesen. Es fühlte sich an, als müsse sie für den Rest ihres Lebens so weiterleben. Weil Jasmine nicht nur im Bett liegen wollte, wagten sie und Erik eine weitere Reise: Diesmal ging es auf die Färöer-Inseln.

Erik muss Jasmines Windeln wechseln

Zwei Tage vor dem Rückflug bemerkte Jasmine, dass sie nicht mehr laufen konnte. Erst jetzt wurde Erik bewusst, wie schwer ihre Erkrankung tatsächlich war. „Das erste Mal, wo du meine Windeln wechseln musstest, war glaube ich, weil ich mein Gesäß nicht mehr anheben konnte“, erinnert sich Jasmine. Erik habe sich in diesen Momenten nie geekelt. Für ihn habe nur gezählt, dass es seiner Freundin besser geht.

Zurück in Deutschland kam Jasmine ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass die Schmerzen mit ihrer Darmerkrankung zusammenhingen und sich ihr Rücken entzündet hatte. Ihr Zustand war so ernst, dass sie direkt auf die Intensivstation verlegt wurde. Die Ärzte schlugen eine Operation vor: Jasmine wurde der Dickdarm entfernt und ein künstlicher Darmausgang angelegt. Dafür wurde das Ende ihres Dünndarms durch die Bauchdecke nach außen geführt.

Als sie aus der Narkose erwachte, spürte Jasmine, dass ein neues Leben begann. „Ich muss auf nichts verzichten. Ich kann ganz normal Sport machen. Ich kann endlich wieder durchschlafen in der Nacht“, so Jasmine heute. In den sozialen Netzwerken teilt Jasmine ihre Geschichte und nimmt ihre Follower auf ihrem Weg mit.

Die Reportage „Windel mit 21“ ist in der ZDF-Mediathek aufrufbar. (tsch)