„Ihr macht mich fertig“Bei Shirin David fließen bei „The Voice“ schon in der Probe die Tränen

Dieses Battle bei „The Voice Of Germany“ wird Shirin David wohl nicht schnell vergessen. Für Viererbuzzer Aylin Basar und Battle-Partner Diogo Rosa hatte die Rapperin mit „What I Was Made For“ von Billie Eilish einen gefühligen Song herausgesucht. Bei den Proben gaben die beiden Talente dann sehr persönliche Einblicke. Während Aylin erzählte, mit dem Berufsziel Sängerin auch den nicht erfüllten Traum ihrer Mutter zu leben, berichtete Diogo von dem Wunsch, seinen Eltern etwas für deren Entbehrungen zurückzugeben.

Schon zu diesem Zeitpunkt bemerkte die emotional angefasste Shirin David den „wirklich sehr besonderen Moment“. Als die beiden jungen Talents dann aber erstmals in der Probe gemeinsam den Song intonierten, brachen bei ihrem Coach alle Dämme. „Ihr macht mich fertig“, liefen David die Tränen sturzbachartig über das Gesicht. Gleichzeitig äußerte sie nach der tollen Vorbereitung auf den Auftritt auch Zweifel: „Ich habe Sorge, dass dieser Moment nicht zu 100 Prozent so auf der Bühne wiedergegeben werden kann.“

Shirin David lobt „absolute Ausnahmestimme“

Doch diese Zweifel waren unbegründet. „Bruder, was ist das?“, staunte Shirin David angesichts der Performance ihrer Schützlinge. „Ihr müsst mal die Gänsehaut sehen auf ihrem Körper, die ist überall“, bemerkte Nico Santos nach dem Ende des Songs. Aylin und Diogo hätten es laut David geschafft, dieses „intime Gefühl perfekt auf diese Bühne zu bringen“.

Auch Gastcoach Michael Schulte war beeindruckt: „Wunderschön!“ Diogo habe jeden Ton „perfekt gesungen“, lobte der einstige ESC-Vierte. Auch Aylin habe aber „keine Stimme, die heute gehen kann“. Entsprechend war auch Smudo froh: „Zum Glück muss ich es nicht entscheiden.“ Rea meinte bei Aylin derweil zu erkennen: „Deine Aufregung war im Weg.“ Das hatte auch Shirin gehört, wenngleich sie Aylin eine „absolute Ausnahmestimme“ bescheinigte. Letztlich durften sich beide Talente freuen: Shirin David nahm Aylin und Diogo mit in die Teamfights. (tsch)