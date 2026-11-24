Auch Jana-Maria (links, mit Mama Eva-Maria) findet Micha sr. Sprüche abstoßend. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Let's come together right now in sweet harmony ...“ Da muss schon eine gute Portion Zynismus im Spiel gewesen sein, als man den Titelsong zur RTL+-Show „Prominent verwandt“ ausgewählt hat, denn von süßer Harmonie konnte man bei diesem Cast wahrlich nicht ausgehen. In Folge 3 sorgte vor allem Micha Klotz sr. für Unruhe: Als er etwa für ein Spiel in eine Gruppe voller Frauen gewählt wurde, zeigte er sich zunächst entsetzt (“Ey, das könnt ihr mir doch nicht antun!“), um wenig später loszufantasieren: „So Mädels, dann müsst ihr mich aber verwöhnen!“ Was ihm vorschwebte? „Füße-Kraulen und Massieren und so. Können wir kurz ins Schlafzimmer gehen?“

Unangenehm oder „süß“? Nico (l.) und Micha jr. (r.) teilen ihre Fantasien über Anya. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Frauen reagierten verständlicherweise alles andere als begeistert. „Das geht gar nicht“, fand etwa Kevin Schäfers (37) Mama Michaela (66). Jana-Maria Herz (33) wurde noch deutlicher: „Ich fand das widerlich.“ Micha Klotz war sich indes keiner Schuld bewusst, hoffte aber dennoch, das alles würde „nicht ausgestrahlt“. Jada Karabas (22) dagegen protestierte: „Ich hoffe, es wird ausgestrahlt, damit die mal alle sehen, wie ihr über Frauen redet!“

Kandidat nach Spiel genervt: „Mann, das sind Frauen!“

Sonst sind sie eines der harmonischeren Eltern-Kind-Paare: Doch dieses Mal geraten Jada und Danni beim Safety-Spiel aneinander. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach dem Spiel, in dem es darum ging, möglichst viel von der anfänglichen Gewinnsumme von 100.000 Euro zu schützen, war es noch nicht vorbei mit den Macho-Ausfällen von Micha sr. Auf einer Luftmatratze auf dem See balancierend sollten Bälle über ein Tor geworfen und wieder gefangen werden. Seine Gruppe hatte dabei nur 100 von 15.600 Euro „safen“ können. Woran das gelegen hatte, wurde Micha danach nicht müde zu betonen: „Mann, das sind Frauen!“ Er selbst hätte es natürlich „zu 99 Prozent gerockt beim ersten Versuch“. Der deutlich männlicher besetzten Gruppe 2 gelang danach der Schutz von immerhin 600 Euro...

Die erste Nominierung sorgt für eine Überraschung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

In dieser fiel vor allem Thorsten Legat (58) mal wieder unangenehm auf, indem er alles und jeden niederbrüllte - wie auch zuvor im Safety-Spiel mit Sohn Nico (28). Der gab danach kleinlaut zu, vor seinem Vater lange „richtig Angst“ gehabt und sich unterdrückt gefühlt zu haben. Auch heute noch traue er sich nicht, „so zu sein, wie ich wirklich bin“.

„Knuffige“ Fantasien?

Danni (r.) und Jada können Thorstens Verrat nicht fassen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dass jedoch die Äpfel nicht weit von den Stämmen fallen, zeigte eine Szene, in der Nico und Micha Klotz jr. (28) sich ausschweifend über Mitkandidatin Anya Elsner (22) und ihren grazilen Catwalk-Gang unterhielten. „Ich stell' mir gerade so vor, ich liege im Schlafzimmer und es ist ein langer Weg und sie kommt mir entgegen“, überlegte Nico laut. „Ich würde schon kommen, bevor sie da ist!“ Damit man auch ja verstand, was er damit meinte, deutete er eine klare Handbewegung an. Anya fand das erstaunlicherweise total „süß“ und „knuffig“. Ob ihr auch die weitere Unterhaltung gefallen hätte, nachdem sie außer Hörweite war? Denn nun fantasierten Nico und Micha jr. ziemlich explizit über ihre Qualitäten im Schlafzimmmer.

Nico war sich sicher: „Wär' ich Single, hätt' ich die schon weggeprellt.“ Dass es zwischen ihm und Anya noch sehr intim werden wird, ist spätestens seit der diesjährigen „Sommerhaus“-Staffel bekannt. Mittlerweile behaupten seine Verlobte Laura Parrinello (26) und Nico zwar, damals noch „nicht richtig“ liiert gewesen zu sein, in der Staffel selbst aber klingt das ganz anders. Reality-Chaos eben...

Danni Büchner schockiert über Freundschafts-Verrat

Was sonst noch geschah: die erste Nominierung! Die beiden Michas sowie Jana und ihre Mama Eva-Maria waren geschützt, und so verteilten sich die Stimmen auf Anya und Mama Katrin (48) sowie Jada und Mama Danni Büchner (48), wobei Letztere die meisten erhielten. Besonders entsetzte Danni die Stimme ihres langjährigen Kumpels Thorsten, den wiederum der Überraschungseffekt amüsierte. Ob Danni und Jada tatsächlich die Villa verlassen müssen, wird aber erst eine Exit-Challenge zeigen - für die das Gegner-Duo noch bestimmt werden muss ... (tsch)