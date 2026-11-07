Ilka Bessin schwärmt von Florian Silbereisen„Einer der nettesten Menschen“

Als Comedyfigur Cindy aus Marzahn erreichte Ilka Bessin Kultstatus. Doch die 54-Jährige hat in ihrem Alter Ego nicht nur ein freches Mundwerk, sondern kann auch singen. Das stellte sie Mitte Oktober bei einem Auftritt in der TV-Schlagershow „Schlagerboom“ unter Beweis. Dort teilte sie mit Moderator und Entertainer Florian Silbereisen die Bühne.

„Florian Silbereisen ist einer der nettesten Menschen, die ich kennenlernen konnte: Zuvorkommend, höflich“, schwärmte die Comedienne am Freitagabend im TV-Talk „Riverboat“. „Ich finde, wenn du diese Möglichkeit in deinem Leben hast, dann mach es. Und wir hatten so viel Spaß miteinander.“ Im „Schlagerboom“ gaben die beiden „Eviva España“ zum Besten, einen Sommerhit aus dem Jahr 1972, dessen Originalsängerin Hanna Aroni dieses Jahr ihren 93. Geburtstag gefeiert hat. Und die Fans waren begeistert. „Die Musik, der pinke Jogginganzug. Das kommt gut. Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit“, schätzte Ilka Bessin ein.

So bekämpft Ilka Bessin den November-Blues: „Kakao trinken und zwei Kilo Marshmallows“

Dem November kann Bessin trotz Nebel, Kälte und immer kürzeren Tagen schöne Seiten abgewinnen. Denn sie hat ein ganz besonderes Rezept gegen die Traurigkeit, die viele im November befällt: „Erstmal geht die Vorweihnachtszeit los. Bei mir steht schon der Weihnachtsbaum, meine Mutter hat Kekse gebacken. Ich finde: Wenn man nach Hause kommt, es ist dunkel draußen, der Baum steht da nur mit einer Lichterkette, noch nicht geschmückt, das ist doch toll.“

In dieser Zeit könne man „Kakao trinken, zwei Kilo Marshmallows essen, dann ist die Welt in Ordnung“, erzählte die Erfinderin von Cindy aus Marzahn. Eine echte Tanne habe Ilka Bessin aber nicht. „Ich wohne im dritten Stock, und den Baum jedes Mal runterzutragen, jedes Mal auf allen vieren mit einem Handstaubsauger wegen der Nadeln. Deswegen habe ich seit 15 oder 16 Jahren einen Kunstbaum. Immer den gleichen.“

Und dann gehören auch noch Kekse zum November. Ilka Bessin gibt zu: „Ich kann nicht backen.“ Darum backt ihre Mutter. Schon Ende Oktober hat sie damit angefangen. „Und dann backt sie richtige Ikea-Kisten voll“, berichtete die 54-Jährige. „Da sind Erdnussmehl drin, Mandelmehl und Kokosflocken. Und - tut mir leid - Zucker!“ (tsch)