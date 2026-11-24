Der 31-Jährige ist seit zehn Jahren Single. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Riesenfrust bei Hofdame Annika nach dem Fischen: Eigentlich ist die 24-Jährige die erklärte Favoritin von Bauer Daniel. Die Erzieherin flirtet mit dem schüchternen Bauern, sucht immer wieder Körperkontakt: „Vielleicht zeigt Daniel uns ja auch, wie man ihn ins Netz bekommt, nicht nur die Fische“, sagt sie im Interview mit dem RTL-Team und grinst.

Dass der Landwirt sie dann auch mal ohne Konkurrentin Hannah zum Einzeldate treffen will, freut die Hofdame in Folge 6 der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel riesig: „Ich hoffe, dass wir einfach mal ein schönes Gespräch führen können, uns noch mal ein bisschen besser kennenlernen können“, sagt sie. Beide machen es sich auf der Tragfläche eines kleinen Wagens bequem - doch dann passiert: nichts. Der Bauer bringt kein Wort heraus, schaut stattdessen in der Gegend herum. „Es war superschön mit Annika, aber es war ein bisschen stockig beim Reden dann“, erkennt auch er immerhin.

Daniel schickt seine Hofdamen zum Karpfenfischen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Annika versucht, das Gespräch in Gang zu bringen: „Hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen oder liegt dir noch irgendwas am Herzen?“ Doch auch das hilft nichts: „1000 Fragen eigentlich, aber die fallen einem halt jetzt nicht ein“, druckst Daniel herum. Dann ringt er sich doch noch zu einer Frage durch - die allerdings seltsam deplatziert wirkt: „Habe ich da noch Platz neben dem Pferd?“ Pferdeliebhaberin Annika erklärt, wie wichtig ihr die Tiere sind, betont aber: „Mein Partner wird immer an erster Stelle stehen.“ Daniel reagiert darauf äußerst wortkarg: „Stark!“

Annika ist nach dem Date enttäuscht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach dem missglückten Date sind beide frustriert: „Die Gesprächsthemen waren nicht so da“, sagt der Landwirt. Annika wirkt schwer enttäuscht: „Blöd!“ ist das Einzige, was ihr im Interview noch zu entlocken ist.

Hofdame: „Hoffe, er nimmt nicht nur mein Äußeres wahr“

Das Einzeldate mit Hannah läuft deutlich besser. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Deutlich besser läuft das Einzeldate von Hamburgerin Hannah mit dem Bauern. Liegt es daran, dass sie die Gesprächsführung übernimmt? „Wie ist dein Eindruck von mir?“, fragt sie Daniel. Der lobt erst ihr Äußeres: „Du mit deinen mega-stylishen Outfits, das ist für mich der Wahnsinn!“ Die 25-Jährige: „Ich hoffe schon, dass Daniel nicht nur mein Äußeres wahrnimmt, sondern auch meinen Charakter und mich richtig kennenlernt.“

Im Gespräch stellt sich dann heraus, dass beide Singles noch nie mit jemandem zusammengewohnt haben. Hannah: „Ich hatte bisher auch nur eine Beziehung.“ Daniel wirkt nach dem Einzeldate aufgekratzt: „Ich finde es mega-spannend, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben“, sagt er. Auch er kleide sich gern „schön“, genau wie seine Hofdame. Ist hier schon eine Vorentscheidung gefallen?

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags und dienstags um 20.15 Uhr und sieben Tage vorab im kostenpflichtigen Stream auf RTL+. (tsch)