„Immer wieder sonntags“Semino Rossi gibt Stefan Mross „ein kleines Dankeschön“ mit auf den Weg

„Immer wieder sonntags“ befindet sich derzeit in seiner letzten Staffel. Für Semino Rossi schließt sich damit ein Kreis: Der Schlagerstar war bereits bei der ersten von Stefan Mross moderierten Ausgabe des Kultformats dabei. Nun hat Rossi senen Abschied von dem ARD-Format gegeben und seinem Gastgeber dabei für die langjährige Unterstützung gedankt.

„Ich möchte eine Kleinigkeit sagen“, richtete sich der 64-Jährige an Mross. Was er zu sagen hatte:. „Ein Dankeschön, dass du mich unterstützt seit so vielen Jahren.“ Auch seine Verbundenheit mit der Sendung brachte Rossi zum Ausdruck. „Ich bin so glücklich, dass ich hier dabei sein durfte“, so der Sänger. „Danke, Stefan“, fügte er abschließend hinzu.

Stefan Mross reagiert humorvoll

Mross zeigte sich von der Geste sichtlich gerührt. Ganz auf seine gewohnt humorvolle Art ließ er den emotionalen Moment jedoch nicht allzu schwer werden. „Du hast ja meine IBAN-Nummer“, scherzte er.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten - die erste Ausgabe, die Mross moderierte und Rossi musikalisch untermahlte, lief am 16. Juni 2005 - endet damit auch ein Stück gemeinsamer Fernsehgeschichte. Für Semino Rossi, der seine aktuelle Single „Wahnsinn oder Liebe“ darbot, war der Abschied offenbar mehr als ein gewöhnlicher Auftritt.

Die letzte reguläre Live-Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ wird am 6. September 2026 ausgestrahlt. Eine Woche später, am 13. September 2026, folgt noch eine Best-of-Sendung zum endgültigen Abschied von dem Kultformat. (tsch)